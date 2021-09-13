«Никогда не пожалею, что решил играть за Россию»: Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной

Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил об уходе из сборной России. Своё решение он объяснил травмами и желанием иметь больше времени на восстановление. По словам главного тренера национальной команды Валерия Карпина, натурализованный бразилец раздумывал над этим шагом ещё после окончания Евро-2020, но решил помочь новому штабу. Всего в активе латераля 33 матча в составе отечественного коллектива и пять голов, самым важным из которых стал мяч в ворота Хорватии на домашнем чемпионате мира.

Непростой выбор

Новость о завершении Марио Фернандесом карьеры в сборной не стала большой неожиданностью. Ещё в августе в СМИ сообщали, что натурализованный бразилец раздумывает над таким шагом, но он приехал на первый сбор национальной команды при Валерии Карпине и даже сыграл с Хорватией. В итоге тот матч стал для защитника последним. Своё решение футболист объяснил участившимися травмами и желанием иметь больше времени на восстановление.

«Хочется сосредоточиться на играх за клуб, который стал для меня родным, и дать возможность молодёжи развиваться в сборной. Поэтому я решил уйти именно сейчас. Для меня было огромной честью носить эту футболку, защищать её цвета, я никогда этого не забуду», — приводит слова спортсмена официальный сайт РФС.

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Чуть позже он подробнее рассказал о случившемся в интервью пресс-службе ЦСКА. По словам Фернандеса, он действительно задумывался об уходе из сборной ещё после окончания Евро-2020 и даже говорил на эту тему с генеральным директором армейцев Романом Бабаевым, но после отставки Станислава Черчесова захотел помочь новому штабу.

«Конечно, я обговорил завершение карьеры с Карпиным. Я бы никогда не ушёл, если бы не согласовал данный ход с тренером. Объяснил ему свою позицию. И мне хотелось бы поблагодарить специалиста за ту поддержку, которую он мне оказал. РФС тоже в курсе моего намерения», — объяснил Марио.

Также защитник обратился с открытым письмом к отечественным болельщикам, в котором поблагодарил их за великолепную поддержку и подчеркнул, что навсегда запомнит каждый из проведённых за Россию матчей.

«Искренне — никогда не пожалею, что решил играть за Россию, а не Бразилию. Я полностью отдавал всего себя в сборной, в каждом матче, начиная с товарищеской игры с «Динамо» и заканчивая встречей с Хорватией в «Лужниках», которая стала для меня последней. Хочу, чтобы все знали: я играл за партнёров и за вас, уважаемые болельщики. Которые всегда нас поддерживали — как у телевизора, так и на стадионе», — заверил натурализованный бразилец.

В свою очередь, президент РФС Александр Дюков признался, что в руководстве отечественного футбола с пониманием отнеслись к шагу 31-летнего футболиста, хотя его уход и станет серьёзной потерей для коллектива.

Согласился с непосредственным руководителем и Карпин. При этом он полностью подтвердил, что Марио действительно задумывался о прощании с национальной командой ещё в августе, но согласился приехать на сентябрьский сбор, чтобы уже по его завершении принять итоговое решение.

«Ближе к окончанию сбора мы ещё раз поговорили, Марио объяснил, что ему уже сложно полноценно отдаваться и клубу, и сборной, поэтому он решил сосредоточиться на ЦСКА. Конечно, тренерскому штабу очень жаль, что он завершил карьеру, но мы с пониманием отнеслись к этому. Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, отношение к работе, за всё, что он дал национальной команде. И конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», — цитирует специалиста РБК.

Высказался о шаге Фернандеса и бывший наставник отечественного коллектива Станислав Черчесов, под руководством которого Марио дебютировал в сборной и провёл большую часть встреч.

«Наш штаб на протяжении четырёх лет работал с Марио. Он самостоятельно принял решение выступать за сборную России, и для нас с кадровой точки зрения это было, безусловно, усиление. Всё время он абсолютно заслуженно находился в сборной в качестве основного исполнителя и приносил огромную пользу... Принимая то или иное решение, футболист всегда основывается на своих ощущениях. Со своей стороны, мы можем только поблагодарить Фернандеса за самоотдачу и профессионализм, которые он демонстрировал на поле в футболке сборной России, и пожелать здоровья, а также успешного выступления за ЦСКА», — приводит слова тренера Sport24.

Участившиеся травмы

К сожалению, в последнее время опытного футболиста действительно не оставляют различные травмы. До 2020-го защитник если и выбывал из строя, то, как правило, ненадолго. Исключением стал разрыв связок колена, полученный весной 2013-го, из-за которого натурализованный бразилец не играл полгода. А с ноября 2018-го по октябрь 2020-го он вовсе не пропустил ни дня.

Но после проблемы со здоровьем стали буквально преследовать Марио. Начало положил коронавирус. Не успел футболист восстановиться, как травмировал бедро и пропустил шесть встреч ЦСКА, а также Лигу наций.

В текущем году защитник вовсе провёл на больничном почти два месяца, залечивая бедро, лицо, спину, колено и пах. Из-за последнего футболист армейцев едва не пропустил Евро-2020, но всё же успел восстановиться.

Последней каплей стали проблемы с коленом. Несмотря на это, ветеран отыграл 78 минут в противостоянии с Хорватией, но на матчи с Кипром и Мальтой даже не попал в заявку. Причём, по данным СМИ, латераль рискует пропустить около пары месяцев.

Незаменимый защитник

Хотя Фернандес защищал цвета сборной России лишь на протяжении четырёх лет, его имя навсегда останется в истории отечественного футбола. Он не только стал одним из первых натурализованных иностранцев, но и, пожалуй, единственным, кто своей игрой полностью оправдал получение паспорта.

Любопытно, что защитник успел провести один матч за родную Бразилию, но поскольку тот носил статус товарищеского, имел право сменить спортивное гражданство. А в июле 2016 года президент Владимир Путин удовлетворил заявление спортсмена о приёме в гражданство России.

Дебюта пришлось ждать больше года. Лишь в сентябре 2017-го футболист армейцев вышел на поле в контрольной встрече с «Динамо» и даже забил. А вот в заявку на Кубок конфедераций латераль не попал из-за перелома носа. Впрочем, Фернандес быстро стал незаменимым в коллективе Черчесова и пропускал матчи только в случае проблем со здоровьем, которые на тот момент не носили столь серьёзного характера.

Разумеется, самым ярким моментом в карьере Марио в сборной стал домашний чемпионат мира. На мундиале защитник провёл все поединки от первой до последней минуты, за исключением игры с Уругваем.

А болельщики навсегда полюбили его за гол в ворота Хорватии в дополнительное время четвертьфинала турнира. Тогда футболист после подачи одноклубника Алана Дзагоева со штрафного сравнял счёт и подарил стране надежду на чудо. К сожалению, в серии пенальти хозяева уступили, а сам Марио не реализовал свою попытку. Но это не сказалось на отношении фанатов, которые окончательно приняли его, несмотря на слабое знание языка. В нём они увидели настоящего бойца, который сражается до конца в каждом игровом эпизоде, не жалея себя.

Фернандес без устали бороздил правый фланг, успевая как отрабатывать в обороне, так и помогать атаке. Неслучайно он достаточно часто набирал баллы за результативность. В квалификации Евро-2020 защитник на последних минутах поразил ворота Казахстана и отдал голевые передачи в матчах с Сан-Марино и Шотландией. В последнем розыгрыше Лиги наций забил победный мяч Венгрии.

Наконец, натурализованный легионер удачно начал отборочный этап ЧМ-2022. В марте ему удалось огорчить как Мальту, так и Словакию. Всего в активе футболиста 33 матча за сборную, в которых он отличился пять раз.

Головная боль Карпина

С одной стороны, уход опытного спортсмена станет серьёзным ударом для отечественной команды. Ведь, как уже говорилось, выходя на поле в футболке сборной, он всегда становился одним из лучших.

Так, в последнем для себя матче с Хорватией Марио ничего не позволил сделать на правом фланге таким звёздам, как Иван Перишич и Нико Ковачич. Всего он совершил шесть положительных оборонительных действий: по одному отбору, перехвату и выносу и три заблокированных удара. Также он отдал 43 передачи (третье место в коллективе) с высокой точностью 88,4%. Для сравнения: Вячеслав Караваев на противоположном крае совершил на десять меньше.

Да и на Евро-2020 Фернандес выделялся в составе коллектива Черчесова, хотя в победной встрече с Финляндией был заменён ещё в первом тайме из-за повреждения спины. Несмотря на болезненный ушиб и подозрение на перелом, защитник вышел на поле с первых минут и в решающем противостоянии с Данией, что только подчёркивает его незаменимость.

С другой стороны, футболист ЦСКА уже не так молод. В 31 год с учётом аномального количества травм за последнее время ждать от него прогресса тяжело. Вероятно, он и сам понимает это, а потому заявил о желании «дать дорогу молодым».

С большой долей вероятности в ближайшем будущем его заменит универсальный Караваев, которому не привыкать выступать за сборную именно на правом фланге обороны. На противоположном же сыграет Илья Самошников, стремительно прибавляющий в «Рубине». Именно эту пару Карпин выпустил в матче с Кипром. Правда, в игре с Мальтой на правом крае неожиданно расположился номинальный хавбек Далер Кузяев, но это можно назвать разовой акцией под конкретного соперника.