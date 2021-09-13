Канчельскис заявил, что Фернандеса пока некем заменить в сборной России по футболу

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Бывший футболист сборной СССР и России Андрей Канчельскис прокомментировал завершение карьеры в национальной команде защитника ЦСКА Марио Фернандеса.
Канчельскис заявил, что Фернандеса пока некем заменить в сборной России по футболу
  • Reuters

«Это большая потеря для сборной. Он внёс серьёзный вклад, поэтому жалко терять такого игрока. Марио оправдал свою натурализацию», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

По его словам, выступление игрока ЦСКА за сборную России запомнилось надежностью в обороне и подключениями к атакам.

«Тяжело сейчас найти замену Фернандесу, жду молодых игроков на его позиции», — добавил Канчельскис.

Фернандес начал выступать за российскую команду в 2017 году, он провёл за сборную 35 матчей и отметился пятью голами.

Ране Фернандес рассказал, почему принял решение завершить карьеру в сборной России по футболу.

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