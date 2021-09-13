Карпин: решение Фернандеса о завершении карьеры в сборной России не стало неожиданным

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на решение защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступления за национальную команду.
Карпин: решение Фернандеса о завершении карьеры в сборной России не стало неожиданным
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«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной», — цитирует Карпина РБК.

По его словам, ближе к окончанию сентябрьского сбора они ещё раз поговорили с игроком, и тот объяснил, что хочет сосредоточиться на матчах за клуб, так как ему стало сложно выступать и за ЦСКА, и за сборную. При этом специалист подчеркнул, что тренерскому штабу жаль, что Фернандес принял такое решение.

«Но мы с пониманием отнеслись к этому решению. Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за всё то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», — добавил Карпин.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. 30-летний защитник также вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее Фернандес рассказал, почему принял решение завершить карьеру в сборной России по футболу.

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