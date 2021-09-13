Карпин: решение Фернандеса о завершении карьеры в сборной России не стало неожиданным

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отреагировал на решение защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступления за национальную команду.

«Решение Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной не стало для тренерского штаба неожиданным. Во время нашей первой встречи в начале августа Марио сказал о том, что задумывается об этом, так как в последнее время его преследуют травмы и повреждения. В итоге мы решили, что он приедет на сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной», — цитирует Карпина РБК.

По его словам, ближе к окончанию сентябрьского сбора они ещё раз поговорили с игроком, и тот объяснил, что хочет сосредоточиться на матчах за клуб, так как ему стало сложно выступать и за ЦСКА, и за сборную. При этом специалист подчеркнул, что тренерскому штабу жаль, что Фернандес принял такое решение.

«Но мы с пониманием отнеслись к этому решению. Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за всё то, что он дал национальной команде России. И, конечно, пожелать ему успешной клубной карьеры», — добавил Карпин.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. 30-летний защитник также вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее Фернандес рассказал, почему принял решение завершить карьеру в сборной России по футболу.