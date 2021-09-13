Смородская заявила, что не верит в слова Фернандеса о причинах ухода из сборной России

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на решение защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступления за сборную России по футболу.

«Я не думаю, что он больше не может играть на два фронта. У него много сил для этого. Скорее всего, причина в чём-то другом», — цитирует Смородскую Sport24.

По её мнению, найти замену Фернандесу будет очень непросто. Смородская отметила, что уход игрока ЦСКА из сборной стал для неё большой неожиданностью.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. 30-летний защитник также вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России.