Смородская заявила, что не верит в слова Фернандеса о причинах ухода из сборной России

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Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на решение защитника московского ЦСКА Марио Фернандеса прекратить выступления за сборную России по футболу.
Смородская заявила, что не верит в слова Фернандеса о причинах ухода из сборной России
  • Reuters

«Я не думаю, что он больше не может играть на два фронта. У него много сил для этого. Скорее всего, причина в чём-то другом», — цитирует Смородскую Sport24.

По её мнению, найти замену Фернандесу будет очень непросто. Смородская отметила, что уход игрока ЦСКА из сборной стал для неё большой неожиданностью.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. 30-летний защитник также вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

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