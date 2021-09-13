Масалитин заявил, что Фернандес мог бы доиграть квалификацию чемпионата мира-2022

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Бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение защитника Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России по футболу.
Масалитин заявил, что Фернандес мог бы доиграть квалификацию чемпионата мира-2022
  • Reuters

«Если нет какого-то форс-мажора, то надо было этот цикл закончить и помочь — осталось четыре игры за два месяца. А уже после можно было и объявить, объяснив причину», — цитирует Масалитина РИА Новости.

Масалитин напомнил, что Фернандес на протяжении нескольких сезонов выступал за сборную и клуб. И было видно, что здоровье уже не позволяет ему играть на два фронта.

«Ведь игрок национальной сборной практически вообще не отдыхает, в отличие от других», — сказал он.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами. 30-летний защитник также вместе с российской сборной доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на решение Фернандеса прекратить выступления за национальную команду.

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