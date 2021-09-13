Дюков — о решении Фернандеса завершить карьеру в сборной: жаль терять такого профессионала

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение защитника ЦСКА Марио Фернандеса завершить карьеру в сборной России.
Дюков — о решении Фернандеса завершить карьеру в сборной: жаль терять такого профессионала
  • Reuters

«Марио Фернандес был одним из лидеров сборной. Он большой профессионал, который отдавал всего себя, играя за команду. Поэтому его так любят и ценят российские болельщики», — цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

По его словам, у Фернандеса было много ярких матчей за сборную. А его гол в четвертьфинале домашнего чемпионата мира 2018 года в ворота команды Хорватии вошёл в историю российского футбола.

«Нам очень жаль, что Марио заканчивает карьеру в сборной, но мы с пониманием и уважением отнеслись к его решению», — заключил он.

Дюков пожелал успешной клубной карьеры 30-летнему футболисту.

Фернандес стал гражданином России в 2016 году, а дебютировал за национальную сборную в 2017-м. С тех пор он провёл за неё 33 матча, отметился пятью голами и тремя результативными передачами.

Ранее бывший форвард московского ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение Фернандеса завершить карьеру в сборной России.

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