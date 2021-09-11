Безупречная Валиева, уверенная Туктамышева и повзрослевшая Трусова: какими предстали фигуристки на контрольных прокатах

На контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в Челябинске состоялся показ коротких программ одиночниц. Камила Валиева продемонстрировала самое чистое выступление, исполнив при этом тройной аксель. Этот же прыжок получился у Елизаветы Туктамышевой, допустившей всего одну ошибку на каскаде. Александра Трусова упала на элементе ультра-си, но показала непривычно взрослое для себя катание. Какие выводы можно сделать по первому в сезоне появлению российских фигуристок на льду — в материале RT.

Драматургия заключительной части первого дня открытых прокатов российских фигуристов, а именно выступления одиночниц, могла бы лечь в основу сериала любого жанра — от мелодрамы до триллера. Ещё ни на одних отечественных соревнованиях не случалось, чтобы из десяти выступлений не оказалось ни одного проходного, которое хотелось бы пропустить. Этакая Бриллиантовая лига фигурного катания: достойная того, чтобы быть совершенно отдельным и самодостаточным турниром.

Возможно, когда-нибудь так и будет, ну а в субботу оставалось с грустью думать о том, что до главных стартов сезона из всей этой роскошной десятки доберутся всего три спортсменки. Кто именно? Полагаю, ответ на этот вопрос и пытались заблаговременно найти все те, кому повезло оказаться на челябинской «Трактор Арене».

Вопрос о фаворите олимпийского сезона — 2022 год назад предполагал, казалось бы, лишь один ответ: Камила Валиева. После того как из группы Этери Тутберидзе ушла сначала Александра Трусова, а за ней — чемпионка Европы — 2020 Алёна Косторная, было достаточно очевидно, что прежний тренерский штаб этих спортсменок делает на Валиеву такую же ставку, как на Алину Загитову в конце 2017-го. Причём по уже отработанной схеме — оставляя на второй сезон хорошо накатанную произвольную программу. Короткую программу Валиева поменяла. Идею новой постановки разъяснил хореограф группы Даниил Глейхенгауз: прекрасная девушка гуляет по саду или лугу, видит бабочку, которая садится ей на палец, и путешествует за ней по всей программе.

В образе невольно прозвучал подтекст: современное женское катание выглядит в сравнении с тремя прочими видами той самой бабочкой, срок жизни которой слишком короток, чтобы с уверенностью строить какие-то далеко идущие планы. Чуть вытянулась фигуристка, чуть прибавила в весе — и прощайте, четверные прыжки!

Чемпионку мира Анну Щербакову эта тенденция ощутимо коснулась в прошлом сезоне: произвольную программу фигуристка проиграла Александре Трусовой, не справившись с единственным четверным прыжком своего проката — флипом. В этом сезоне заметно подросла и Валиева, что стало требовать от спортсменки гораздо более серьёзных физических затрат. Ну а после того, как в группу вслед за Алёной Косторной вернулась Трусова — единственная спортсменка, не растерявшая по мере взросления свои прыжки и всепоглощающего желания побеждать, — преимущество Щербаковой и Валиевой и вовсе перестало казаться очевидным.

Сентябрьские прокаты — это, конечно же, не повод делать далеко идущие выводы, но в то же самое время они достаточно прозрачно показали, кто из спортсменок уже способен исполнять свои ультра-си в рабочем режиме, а кому для исполнения четверных требуется предварительно обрести нужные кондиции.

В субботу, впрочем, имело смысл обсуждать не четверные прыжки, исполнение которых в женских коротких программах находится под запретом, а тройные аксели. Этот элемент рискнули включить в свои программы четыре фигуристки из десяти: Косторная, Трусова, Валиева и Елизавета Туктамышева. Дарья Усачёва, по её словам в микст-зоне, отказалась от этого элемента из-за травмы, а Майя Хромых не успела его выучить.

У Косторной аксель получился со степ-аутом, у Трусовой — с падением, хотя в целом Саша в своей новой программе «Фрида» произвела впечатление абсолютно уверенной в себе и очень внутренне взрослой фигуристки, понимающей, что именно она катает. А ведь именно этих качеств российской «королеве прыжков» более всего недоставало в прошлом сезоне.

Отдельной строкой, как это, собственно, происходило не раз, в женском прокате выглядела Туктамышева, самостоятельно решающая (по аналогии с известной шуткой о Джоконде), на кого и какое впечатление ей произвести. Воспринимать очень идущую фигуристке программу с легчайшим тройным акселем как идеальную помешал разве что каскад, в котором Лиза сдвоила второй прыжок. Но даже это она сделала с таким видом, словно в её задачу изначально не входило напрягаться сверх меры.

При столь незаурядном составе участниц было бы совершенно неправильно не увидеть в субботу хотя бы один выдающийся во всех отношениях прокат. Его автором стала Валиева, и это, собственно, исчерпывающий ответ на вопрос, кого из российских одиночниц уже сейчас можно уверенно ставить во главу мирового рейтинга.