Дубль в КХЛ и шанс попасть на МЧМ-2022: 16-летний Мичков укрепляется в статусе новой звезды российского хоккея

Нападающий СКА Матвей Мичков оформил дубль в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Адмиралом», благодаря чему встал в один ряд с Максимом Кицыным и Владимиром Тарасенко. Только этим хоккеистам удавалось отличиться на столь высоком уровне до достижения возраста 16 лет и 270 дней. Почему талантливому пермяку прочат одно из первых мест на ближайшем драфте НХЛ, а также лавры Александра Овечкина и Никиты Кучерова — в материале RT.

Дебют Матвея Мичкова в КХЛ стал самым ожидаемым и обсуждаемым событием старта сезона. Лидер юниорской сборной России уже в 16 лет подписал профессиональный контракт с санкт-петербургским СКА и принялся регулярно выходить в основе, а в третьем матче пополнил свой бомбардирский счёт. Юный форвард отметился дублем и результативной передачей во встрече с «Адмиралом» из Владивостока и вошёл в историю лиги.

Для СКА противостояние с «Адмиралом» получилось довольно лёгким. К середине второго периода подопечные Валерия Брагина забросили пять безответных шайб и полностью владели инициативой, а большую часть концовки встречи провели в большинстве. За последние 11 с половиной минут гости заработали четыре удаления подряд и позволили вдоволь попрактиковаться спецбригадам петербуржцев. Именно в этот момент себя и проявил Мичков, дважды отличившийся в неравных составах.

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Стоит отметить, что оба гола Матвея получились довольно стильными, хотя в первом случае ничего сложного исполнять и не пришлось. Да, он лишь замкнул передачу Кирилла Марченко и поразил пустой угол ворот оппонента. Но удивительно то, как быстро юный хоккеист оценил ситуацию и воспользовался помощью закрывавшего обзор вратарю Андрея Кузьменко, направив шайбу прямо ему между ног. А во втором случае Мичков во всей красе продемонстрировал, почему его уже сейчас считают прирождённым снайпером и наследником Александра Овечкина. Мощный и точный бросок с кистей в ближнюю девятку застал врасплох Никиту Серебрякова. Закрепить его успех помог точный пас партнёру, установившему окончательный счёт — 9:2.

На первый взгляд, это может немного смазать впечатление от первого дубля Мичкова во взрослой карьере. Якобы молодой форвард хоть и забил, но сделал это в игре со слабым противником, да ещё и в большинстве. Но на деле всё не так просто. Эта встреча у «Адмирала» и правда не заладилась, но не стоит забывать, что три дня назад подопечные Александра Андриевского на равных сражались с действующим обладателем Кубка Гагарина — «Авангардом», уступив ему лишь в серии буллитов. Поэтому считать хоккеистов из Владивостока мальчиками для битья не стоит.

В любом случае, в таком возрасте многие хоккеисты испытывают серьёзные проблемы с адаптацией не только в КХЛ, но и в ВХЛ, вследствие чего подолгу не могут отличиться. Мичков же не только сходу закрепился в стартовом составе СКА, но и отметился двумя голами. И всё это в 16 лет 270 дней. Так стартовать во взрослом хоккее не удавалось ни Евгению Малкину, ни Никите Кучерову с Артемием Панариным, разве что Овечкин забросил свою первую шайбу немного раньше — на момент матча с «Салаватом Юлаевым» в сезоне-2001/02 ему исполнилось 16 лет 115 дней.

Тем не менее достижение Овечкина было установлено ещё во время существования Российской Суперлиги, а в КХЛ в более юном возрасте ворота противника удавалось поражать лишь двум спортсменам. В 16 лет 254 дня это сделал Максим Кицын, а Владимир Тарасенко на момент этого события был на 11 дней старше.

Подобные примеры лишний раз свидетельствуют о том, что яркий старт карьеры не может гарантировать того, что она будет продолжаться так же успешно. Например, Кицын ярко проявлял себя в составе новокузнецкого «Металлурга» задолго до наступления совершеннолетия, но впоследствии не преуспел. В КХЛ он лишь дважды преодолел планку в пять набранных очков за сезон, неудачно съездил за океан, после чего вернулся на родину. Сейчас выступает в Высшей хоккейной лиге. И это в 29 лет.

Тарасенко, напротив, всецело реализовал свой потенциал и не только стал одним из лидеров «Сент-Луис Блюз», но и впервые в истории привёл его к победе в Кубке Стэнли. Владимир пять раз преодолевал планку в 30 заброшенных шайб за сезон в НХЛ, трижды становился участником матча Звёзд лиги, а также попадал на обложку видеоигры NHL, что лишь подчёркивает его статус. Да, последние годы его карьеры подпортили травмы, но это не умаляет его заслуг.

Вопрос лишь в том, сумеет ли Мичков продолжать в том же духе и развиваться так, как делали это те же Овечкин и Тарасенко. Да, ему хватило одной встречи, чтобы вплотную подойти к повторению достижения Александра в своём первом профессиональном сезоне (2 + 2), и после такого начала от Матвея будут ждать большего. Во многом и из-за того, как высоко его оценивает главный тренер СКА. Ранее Брагин уже отмечал умение молодого спортсмена воспринимать информацию и мгновенно делать выводы, а после победы над «Адмиралом» похвалил хоккеиста.

«Вы сами видели, как после одного из столкновений упал не Мичков, а соперник. У него хороший внутренний стержень. Мы его направляем. Ему надо правильно играть в этом возрасте. Вторую половину матча он сыграл хорошо. Немногим дано забивать. Это природное чутье. Главное его правильно вести и развивать его качества», — цитирует Брагина РИА Новости.

Стоит отметить, что пока Мичкову удавалось соответствовать уровню возложенных на него ожиданий. Разговоры о появлении в России игрока, сопоставимого по таланту с самим Овечкиным, появились ещё два года назад. Тогда он защищал цвета юношеской команды ярославского «Локомотива» и поражал невероятной результативностью. В 26 встречах сезона он забросил 70 шайб и 39 раз ассистировал партнёрам. За последние десять лет больше набирал лишь Егор Филин (72 + 65) в сезоне-2014/15. Что примечательно, как и в случае с Кицыным, воспитаннику пензенского «Дизеля» не удалось достичь высот. На данный момент 22-летний форвард выступает за московскую «Звезду» — фарм-клуб ЦСКА.

В юношеской сборной России Мичков также являлся одним из лидеров, причём как на чемпионате мира, так и на Кубке Глинки/Гретцки. Матвей стал лучшим бомбардиром обоих турниров и помог национальной команде завоевать серебро и золото соответственно. И вряд ли кого-то удивит, если после столь впечатляющего выступления ему предоставят шанс попробовать свои силы на молодёжном первенстве планеты 2022 года, которое пройдёт в канадских Эдмонтоне и Ред Дире с 26 декабря по 5 января.

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Возможное включение Мичкова в состав российской молодёжки обсуждалось ещё год назад. Тогда главный тренер Игорь Ларионов обещал следить за юной звездой и привлечь его в тренировочный лагерь, но в итоговую заявку не включил. При этом уже по окончании соревнований он заверил, что и Матвей, и его партнёр по юниорской команде Иван Мирошниченко получат шанс в ходе подготовки к МЧМ-2022.

«В этом возрасте очень меняется организм, меняется окружение. Это интересные ребята, я не смотрю на возраст — смотрю на игру. Эти ребята будут привлечены, чтобы пройти сито отбора. Один-два года разницы не имеют значения, если они готовы держать удар», — заявлял Ларионов «Спорт-Экспрессу».

Согласен с ним и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. По его мнению, Мичкову и Мирошниченко предоставят возможность доказать, что они готовы играть за национальную команду U19, уже в 2021 году.

«Думаю, Мичкова и Мирошниченко мы увидим в молодёжной сборной при подготовке к «Турниру четырёх» в конце августа. Интересно было бы посмотреть, как эти ребята будут выглядеть в команде с теми, кто на один-два года их старше», — сказал Вайсфельд.

Но если Мичков лишь укрепляет свои позиции, то у Мирошниченко пока всё складывается не так идеально. В отличие от партнёра, он пока не получил возможности проявить себя в основе «Авангарда» и пытается адаптироваться в «Омских ястребах». На данный момент он провёл одну встречу в ВХЛ, но результативными действиями не отметился.