Дубль 16-летнего Мичкова помог СКА разгромить «Адмирал» в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА одержал крупную победу над «Адмиралом».
Дубль 16-летнего Мичкова помог СКА разгромить «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счётом 9:2.

В составе СКА дублями отметились Кирилл Марченко и Матвей Мичков, также отличились Максим Воробьёв, Антон Бурдасов, Данила Моисеев, Андрей Кузьменко и Евгений Тимкин. У гостей забрасывали Дмитрий Саюстов и Вячеслав Ушенин.

16-летний Мичков забросил свои первые шайбы в КХЛ. Также на счету юного форварда результативная передача.

СКА одержал третью в серии победу, а «Адмирал» уступил в третьем матче подряд.

Ранее СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов.

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