Дубль 16-летнего Мичкова помог СКА разгромить «Адмирал» в матче КХЛ
Встреча, проходившая в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге, завершилась победой хозяев со счётом 9:2.
В составе СКА дублями отметились Кирилл Марченко и Матвей Мичков, также отличились Максим Воробьёв, Антон Бурдасов, Данила Моисеев, Андрей Кузьменко и Евгений Тимкин. У гостей забрасывали Дмитрий Саюстов и Вячеслав Ушенин.
16-летний Мичков забросил свои первые шайбы в КХЛ. Также на счету юного форварда результативная передача.
СКА одержал третью в серии победу, а «Адмирал» уступил в третьем матче подряд.
Ранее СКА обыграл «Локомотив» в серии буллитов.