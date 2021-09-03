Мичков прокомментировал свой дебют в КХЛ

Нападающий петербургского СКА Матвей Мичков поделился эмоциями после дебютного матча в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) против «Северстали» (3:2).

«Впечатления от дебюта самые положительные. Очень рад, что получилось дебютировать в первой же игре сезона. Партнёры по команде очень меня поддерживали. Спасибо руководству за доверие, и за то, что меня сегодня включили в состав. Узнал, что буду в составе вчера. Трясучки не было, поскольку уже играл на предсезонном турнире. Можно сказать, дебютировал чуть раньше. Уже выходил, играл — чего бояться? В принципе, с первой же смены я старался влиться, вкатиться. Со второй смены, наверное, удалось это сделать — привык и к скоростям, сильным передачам, ко взрослому хоккею. Конечно, удивился, что большую часть матча играл в первом звене. Спасибо большое за доверие. Надеюсь, я не подвёл», — цитирует Мичкова официальный сайт СКА.

16-летний нападающий является лучшим игроком и бомбардиром Юношеского чемпионата мира-2021.

Ранее Мичков стал первым хоккеистом 2004 года рождения, который вышел на лёд в матче КХЛ.