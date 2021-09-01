Неожиданный вылет Хачанова, победы Карацева и Павлюченковой: как прошёл второй день US Open

Карен Хачанов в третий раз в карьере не смог преодолеть барьер первого круга Открытого чемпионата США. Он не справился с Ллойдом Харрисом и уступил в пятом из последних семи пятисетовых матчей в карьере. В свою очередь, Аслан Карацев одержал первую победу в основной сетке американского турнира Большого шлема, а Анастасия Павлюченкова за 80 минут справилась с хозяйкой кортов Элисон Риск. В то же время Новак Джокович сломил сопротивление Хольгера Руне, но остался недоволен поведением фанатов.

Крах Хачанова и вылеты сеяных теннисистов

Второй день Открытого чемпионата США по теннису запомнился целым рядом сенсационных результатов. На старте соревнований ракетки зачехлили сразу несколько сеяных теннисистов, включая австралийца Алекса де Минора, итальянца Лоренцо Сонего, финалиста Итогового турнира ATP 2017 года бельгийца Давида Гоффена и чешку Каролину Мухову. Но для отечественных болельщиков самым неожиданным стал вылет действующего финалиста Олимпийских игр Карена Хачанова.

Уже давно известно, что россиянин неудачно выступает на турнирах Большого шлема. И если на условных «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» он добирался до четвертьфинала, то на двух оставшихся не проходил дальше третьего круга. При этом на US Open Хачанову приходилось сложнее всего. До настоящего дня он 13 раз выходил на корты «Флашинг Медоус» и лишь восемь раз брал верх (61,5%).

К огромному сожалению, улучшить статистику в Нью-Йорке отчётным вечером ему не удалось. Да, немного не повезло со жребием, с ходу определившим ему в оппоненты Ллойда Харриса. 24-летний южноафриканец ещё ни разу не выигрывал турнир ATP, но уже дважды добирался до финалов. Правда, в них он неизменно проигрывал россиянам. В Аделаиде уступил Андрею Рублёву, а в Дубае — Аслану Карацеву. На бумаге всё шло к тому, что серия продолжится и в США, но на деле оказалось иначе.

Хачанов с ходу проиграл первый сет, но следующие два остались за ним. Причём во втором россиянину не помешали даже крайне низкий процент первой подачи (45%) и малое число активно выигранных мячей (четыре). Харрис очень много ошибался (16:5) и буквально сам отдавал сопернику путёвку во второй круг.

Однако в четвёртой партии в игре Карена что-то сломалось. Вновь начались проблемы на подаче, появилась нервозность, и, что немаловажно, россиянин заметно просел на приёме. Если в предыдущих двух сетах он выигрывал не менее 40% очков, то в этом довольствовался всего 26%. В итоге Хачанов не заработал ни одного брейк-пойнта, в то время как сам предоставил оппоненту сразу три возможности. И одну из них Харрис реализовал.

Выяснение отношений докатилось до решающей партии, в которых Хачанов традиционно смотрится не очень уверенно. И этот матч не стал исключением. 12 невынужденных ошибок при всего пяти активно выигранных мячах, а также колоссальные проблемы на приёме первой подачи (1 из 13) привели к поражению со счётом 4:6, 6:1, 6:4, 3:6, 2:6. Таким образом, подтвердилась ещё одна тенденция, согласно которой Карен неуверенно чувствует себя в затяжных противостояниях. Достаточно сказать, что он выиграл всего два из последних семи пятисетовиков.

Таким образом, финалист Олимпиады в Токио в третий раз проиграл в первом раунде US Open. Примечательно, что подобное случается с ним стабильно в нечётные годы. В 2017 он не смог справиться с уроженцем Тайваня Лю Яньсунем, а в 2019-м — с канадцем Вашеком Поспишилом. В прошлом же он чудом преодолел барьер в лице итальянца Янника Синнера, выжив на тай-брейке в пятой партии.

Примечательно, что одновременно с Хачановым поражение потерпел и его соперник по полуфиналу Игр в Токио. Пабло Карреньо-Буста выиграл два первых сета, а впоследствии имел четыре матчбола, но всё равно уступил 151-й ракетке мира Максиму Кресси. Эта встреча стала одной из пяти в рамках первого круга, завершившихся на тай-брейке в пятом сете, что помогло оформить рекорд турнира. Помимо испанца, не справились с давлением Фабио Фоньини, Мартон Фучович, Иржи Веселы и Джанлука Магер.

Успех Карацева и потери в женской сетке

Что касается остальных россиян, то их выступление также нельзя назвать идеальным. Из семи теннисистов лишь четверо сумели пройти дальше. Одним из них стал Аслан Карацев, дебютировавший в основной сетке Открытого чемпионата США. До сих пор его лучшим достижением был выход в третий раунд квалификации, в котором он не смог справиться с 35-летним на тот момент Михаэлем Беррером.

И на этот раз россиянину пришлось непросто. Несмотря на тот факт, что его поединок с Хауме Муньяром растянулся на четыре сета, на корте он провёл лишь на минуту меньше Хачанова (3 часа 9 минут). И за это Карацеву во многом стоит винить самого себя. Да, он по традиции атаковал предельно остро, что подтверждают 57 активно выигранных мячей. Беда в том, что и невынужденных ошибок набралось столько же, и это не считая девяти двойных. Однако разница в классе была слишком велика. Как итог, 5:7, 6:1, 6:3, 6:2 в пользу Аслана, которому во втором круге предстоит помериться силами с Джорданом Томпсоном.

Гораздо увереннее в следующий раунд шагнули Анастасия Павлюченкова и Людмила Самсонова. Чемпионка Олимпийских игр в миксте всего за 80 минут разобралась с хозяйкой кортов Элисон Риск, позволив той выиграть всего шесть геймов — 6:4, 6:2. Её соотечественнице понадобилось ещё меньше времени, чтобы сломить сопротивление британки Кэти Бултер — 6:3, 6:2. В то же время Варвара Грачёва взяла верх над Нурией Паризас-Диас. Первый сет остался за испанкой, но в двух следующих она довольствовалась всего двумя геймами — 7:5, 0:6, 2:6.

Во втором круге Павлюченкову ждёт встреча с Анной Каролиной Шмидловой, пробившейся через квалификацию, а Самсонову — с Гретой Миннен. Сложнее всех придётся Грачёвой, которой досталась 24-я сеяная соревнований — испанка Паула Бадоса.

В то же время сразу трое россиянок не смогли пробиться во второй раунд соревнований. И если в успехи Веры Звонарёвой и Анастасии Потаповой верилось с трудом, ведь им противостояли первая ракетка мира Эшли Барти и сильная американка Джессика Пегула, то от Вероники Кудерметовой ждали большего. На протяжении двух сетов она на равных соперничала с Сораной Кырстей, но в третьем развалилась. Уроженка Казани выиграла лишь треть очков на своей подаче и лишь одно на приёме, да и то благодаря двойной ошибке соперницы. Таким образом, первый круг US Open остался для неё неприступным барьером. Ранее она дважды пробовала пробиться во второй, но оба раза оступалась.

Подозрения Джоковича и спор Имера с судьёй

Очередной день Открытого чемпионата США не обошёлся и без конфликтных ситуаций. Одна из них возникла в матче между Микаэлем Имером и Дженсоном Бруксби. В середине второго сета швед проиграл розыгрыш и в сердцах сломал ракетку, за что был наказан первым предупреждением. Он взял паузу, в ходе которой заменил сломанный инвентарь, нашёл выпавший виброгаситель и вытер руки, вследствие чего ожидаемо не уложился в отведённые на подачу 25 секунд. За это главный судья Карлос Бернардес наказал его ещё раз. Вердикт вызвал недоумение у теннисиста, который принялся спорить с арбитром и требовать вызвать супервайзера, но тот лишь выписал ему штрафное очко.

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Имер, пусть и в довольно жёсткой манере, но пытался объяснить, что затяжка времени была вызвана повреждением руки. По его словам, один из осколков ракетки угодил ему в ладонь, что и заставило его пойти за полотенцем. Однако судью эти доводы не убедили. С целью разобраться в инциденте на корт вышел супервайзер, однако конфликт лишь обострился. Микаэль был не согласен с позицией Бернардеса и обвинял того во лжи, попутно отказываясь продолжать встречу. В итоге лишь угроза отмены матча заставила шведа продолжить, но преуспеть ему не удалось. 20-летний Бруксби выиграл в четырёх сетах и прошёл дальше.

В свою очередь, Новака Джоковича раздосадовало поведение фанатов во время матча с Хольгером Руне. На всём его протяжении болельщики громко поддерживали 18-летнего датчанина, более двух часов сражавшегося с первой ракеткой мира. Ему даже удалось взять второй сет на тай-брейке, но на большее не хватило — 6:1, 6:7 (5:7), 6:2, 6:1 в пользу серба.

На пресс-конференции Джокович назвал неидеальной атмосферу на нью-йоркских кортах и особенно обратил внимание на скандирования в поддержку Руне. По словам серба, он не разобрал, что именно выкрикивали фанаты. А изначально ему показалось, что те лишь недовольно гудят в его адрес.