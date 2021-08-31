Маррей объяснил, почему перестал уважать Циципаса

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Британский теннисист Энди Маррей объяснил свои слова о том, что он больше не уважает грека Стефаноса Циципаса.
Маррей объяснил, почему перестал уважать Циципаса
  • Reuters

«Проблема в том, что нельзя так останавливать матч, чтобы это сказывалось на твоём физическом состоянии. Когда проводишь такой брутальный матч, а потом останавливаешься на семь-восемь минут, то происходит спад», — цитирует Маррея официальный сайт Открытого чемпионата США.

Он добавил, что дело не в том, что Циципас уходил с корта, а во времени. Маррей считает, что грек не испытывал никаких проблем, потому что отыграл ещё два часа и прекрасно двигался.

«Я расстроен, потому что это сказалось на итоге матча. Я не утверждаю, что точно выиграл бы этот поединок, но действия Циципаса точно сказались. Я высоко его ценю. Он великолепный теннисист и много значит для нашего вида спорта. Но для подобных вещей у меня вообще нет времени. Поэтому я потерял к нему всякое уважение», — заключил британец.

Теннисисты встречались в рамках первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

Встреча продолжалась 4 часа 44 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Циципаса.

Ранее сообщалось, что Маррей потерял уважение к Циципасу.

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