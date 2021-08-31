Маррей: я потерял уважение к Циципасу

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Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.
Маррей: я потерял уважение к Циципасу
  • Reuters
  • © Robert Deutsch-USA TODAY Sports

«Я потерял уважение к Циципасу. Я бы сказал то же самое, если бы одержал победу в этой игре. Это абсурд, и Стефанос это знает», — цитирует Маррея журналист Бен Ротенберг в своём Twitter.

Встреча продолжалась 4 часа 44 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Циципаса.

Во втором круге грек сыграет с Адрианом Маннарино из Франции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Ришаром Гаске в матче первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

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