Маррей: я потерял уважение к Циципасу

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в матче первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

«Я потерял уважение к Циципасу. Я бы сказал то же самое, если бы одержал победу в этой игре. Это абсурд, и Стефанос это знает», — цитирует Маррея журналист Бен Ротенберг в своём Twitter.

Встреча продолжалась 4 часа 44 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Циципаса.

Во втором круге грек сыграет с Адрианом Маннарино из Франции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Ришаром Гаске в матче первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.