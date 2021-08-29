Большой шлем Джоковича, вызов Медведева и дуэль Осаки с Барти: главные интриги US Open

С 30 августа по 12 сентября в Нью-Йорке пройдёт Открытый чемпионат США по теннису. Серб Новак Джокович может стать первым за 33 года игроком, выигравшим четыре турнира Большого шлема за один сезон. Однако ему могут помешать россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев, которые выиграли оба «Мастерса» перед приездом в Нью-Йорк. У Андрея Рублёва после соревнований есть реальный шанс оказаться на пятом месте в рейтинге ATP. А в женской сетке австралийка Эшли Барти постарается бросить вызов японке Наоми Осаке, выигравшей четыре мейджора на харде из последних шести.

Большой шлем для Джоковича

Открытый чемпионат США 2021 года обречён на то, что все разговоры о нём будут сводиться к Новаку Джоковичу. Сербский спортсмен находится на пороге великого для тенниса достижения — он может выиграть все четыре турнира Большого шлема за один сезон. В Открытую эру, когда эти соревнования стали доступными для профессионалов, только трём игрокам удавалось остаться непобеждёнными в течение года. Это были Род Лейвер (1969), Маргарет Корт (1970) и Штеффи Граф (1988).

Если Джокович всё-таки добьётся своего, то его успех будет даже более громким, чем у всех вышеперечисленных легенд. У него есть шанс стать первым, кто ради оформления Большого шлема выиграл 28 матчей. Во времена Лейвера и Корт столько игр просто не проводилось, а Граф однажды повезло, когда от встречи с ней отказалась Крис Эверт. Одержать по семь побед на каждом мейджоре не на бумаге, а прямо на корте не удавалось ещё никому в истории тенниса.

И собранный Большой шлем — это не единственное, чего болельщики ждут от Джоковича. За свою карьеру он выиграл 20 мейджоров, а это ровно столько же, что и у самых титулованных теннисистов в истории — Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. В вечном споре, кто же из них более великий, может быть поставлена точка, если 12 сентября Джокович поднимет над головой трофей US Open.

Впрочем, именно в этот волнительный для всего теннисного спорта момент шансы первой ракетки мира на 21-й триумф стоит оценивать осторожно. Ведь с тех пор как Джокович выиграл Уимблдон, он больше не вызывал восторга у болельщиков. На Олимпиаде в Токио серба ждал откровенный провал, когда он остался без единой медали. После этого он больше не появлялся на корте и предпочёл отдохнуть, вместо того чтобы участвовать в американской серии турниров.

Сам Джокович уверен в своих силах и говорит, что находится в хорошей форме, но проверить это невозможно, пока он не начнёт турнир матчем с датчанином Хольгером Руне. Но гораздо большее значение будет иметь психологическая подготовка, к которой, как показали Олимпийские игры, могут быть даже более серьёзные вопросы. Кроме того, нельзя забывать, что Джоковичу предстоит вернуться на корт, где год назад он оказался в центре скандала с ударом судьи на линии, который стоил ему дисквалификации с турнира. Неприятные воспоминания о том эпизоде также могут наложить определённый отпечаток на самочувствие игрока.

Медведев и Зверев на подходе

Если у Джоковича возникнут проблемы по ходу US Open, то первыми, кто ими воспользуются, будут Даниил Медведев и Александр Зверев. Два теннисиста из России и Германии, вторая и четвёртая ракетки мира, провели феноменальную подготовку к последнему за сезон мейджору и вправе считаться такими же главными фаворитами, как сербский теннисист.

Медведев после Олимпиады успел выиграть турнир серии «Мастерс» в Торонто и дойти до полуфинала аналогичного по статусу турнира в Цинциннати. Там лучшим оказался как раз Зверев, добавивший этот титул к своему олимпийскому золоту. Обоим теннисистам игра на харде доставляет настоящее удовольствие и позволяет раскрываться в полной мере, при условии, что оба хорошо готовы и физически, и ментально.

Это подтверждается и их выступлениями в этом сезоне, и сухой статистикой. Медведев на данный момент является лидером сезона по победам на харде, выигравшим 28 поединков. При этом он же — лучший по победам над игроками из первой десятки на твёрдом покрытии. Зверев в этом рейтинге идёт вторым, а по общему числу выигранных матчей занимает четвёртое место, уступая ещё Андрею Рублёву и Стефаносу Циципасу. Правда, если брать успехи на харде в процентном соотношении, то и Медведев, и Зверев уступают Джоковичу, находясь в списке прямо за ним.

Медведев сыграет на US Open в нижней половине сетки, в то время как Джокович и Зверев могут встретиться друг с другом в полуфинале. Россиянин начнёт турнир матчем с французом Ришаром Гаске, а его первым соперником из первой восьмёрки посева может оказаться норвежец Каспер Рууд. Жеребьёвку Медведева можно оценить как достаточно хорошую, чтобы как минимум повторить прошлогодний выход в полуфинал.

Шанс Рублёва на повышение

По итогам US Open для российского мужского тенниса может произойти историческое событие. Андрей Рублёв имеет прекрасные шансы на то, чтобы стать пятым представителем своей страны, попавшим в первую пятёрку мирового рейтинга. Он может присоединиться в этом коротком списке к Евгению Кафельникову, Марату Сафину, Николаю Давыденко и Медведеву. При этом впервые с 2002 года в топ-5 окажутся сразу двое россиян.

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Рублёв, независимо от своего выступления, через две недели уже точно обгонит Рафаэля Надаля и Доминика Тима. Два последних чемпиона US Open не выступят в этом году и потеряют целых 2000 рейтинговых очков. Рублёву же предстоит защищать только баллы за выход в четвертьфинал. При определённых условиях он может даже подняться на четвёртую строчку, если, например, завоюет титул, а прошлогодний финалист Александр Зверев из Германии не пройдёт дальше полуфинала.

Впрочем, пятое место пока Рублёву не гарантировано. Единственным теннисистом, который может подвинуть его ниже, остаётся итальянец Маттео Берреттини. Правда, для этого он должен как минимум добраться до финала, а Рублёв как можно раньше закончить выступление на турнире. Но в то, что россиянин выступит хуже итальянца, верится с трудом. Берреттини в этом сезоне на харде выиграл лишь девять поединков, в то время как Рублёв одержал 25 побед и уступает по этому показателю только Медведеву.

После Олимпиады в Токио, которая принесла россиянину золото в миксте, он успешно прошёл американскую серию турниров и отметился выходом в финал в Цинциннати с попутной победой над Медведевым. Рублёв пока ещё ни разу не выходил в полуфинал турниров «Большого шлема», но как раз сейчас он наилучшим образом готов к тому, чтобы взять новую для себя высоту. Возможно, для этого придётся обыгрывать третью ракетку мира Стефаноса Циципаса, но грек со времён выхода в финал «Ролан Гаррос» не обыгрывал соперников с высоким рейтингом.

Турнир без мэтров

Нынешний Открытый чемпионат США, к сожалению, окажется довольно бедным на громкие имена в списке участников. Помимо уже упомянутого Надаля на турнире не выступят Роджер Федерер и Серена Уильямс. Впервые за 24 года все три иконы тенниса пропустят грядущий мэйджор, и болельщикам остаётся гадать, получится у кого-то из них ещё вернуться на «Флашинг-Мэдоуз» или нет.

На троих они выиграли 63 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и 838 недель возглавляли мировые рейтинги. И Надаль, и Федерер, и Уильямс в качестве причины для снятия с турнира указали проблемы со здоровьем и различного рода травмы. Нельзя при этом не отметить, что у всей троицы нынешний сезон складывался далеко не так успешно, как они сами привыкли — Надаль не победил на «Ролан Гаррос», Уильямс выиграла всего 12 матчей, а Федерер и того меньше. Их отсутствие хоть и расстроит многих любителей тенниса, но потерей для спорта уже считаться не может.

Осака готовится, Барти наступает

Основным фаворитом женского турнира вправе считаться японка Наоми Осака. Из шести последних турниров «Большого шлема» на харде она выиграла четыре — по два в Австралии и США. Только семь девушек чаще побеждали на твёрдом покрытии в Открытую эру. Последней, кто собрал столько титулов в Мельбурне и Нью-Йорке, была Серена Уильямс в 2005 году.

В игре Осаки можно отметить некоторый спад, который не совсем соответствует её статусу. После успеха на Australian Open она выиграла всего семь матчей, в которых самой серьёзной соперницей была 17-я ракетка мира Элиза Мертенс из Бельгии. Проигрывала же японка девушкам с ещё более низким рейтингом.

Однако нужно помнить — у Осаки никогда и не было длительных периодов стабильности, которые бы наводили ужас на других теннисисток. До сих пор ей принадлежат всего три титула на турнирах, не относящихся к категории «Большого шлема». Последний из них она завоевала ещё в октябре 2019 года. Осака умеет готовиться конкретно к нужному мейджору, и поэтому списывать со счетов её никак не стоит.

Бросить вызов действующей чемпионке US Open постарается Эшли Барти. Первая ракетка мира, в отличие от Осаки, как раз проводит сезон мечты и буквально сносит соперниц со своего пути. В этом году австралийка проиграла всего четыре матча, в которых ей не приходилось испытывать проблем со здоровьем.

С каждым годом Барти прогрессирует на харде, и с января соотношение её побед и поражений на этом покрытии составляет фантастические 19-3. Эту статистику она сильно улучшила на турнире в Цинциннати, где не проиграла ни одного сета. Для лидера рейтинга WTA настало время проявить себя на US Open, где она до сих пор не проходила дальше четвёртого круга. Кстати, Барти начнёт выступление с матча против Веры Звонарёвой, с которой ещё ни разу не встречалась.

Из тех, у кого больше всего шансов преподнести сюрприз, стоит выделить белоруску Арину Соболенко, ведь неслучайно она является второй ракеткой мира, а по ходу нынешнего сезона даже возглавляла парный рейтинг. Её отношения с турнирами «Большого шлема» долго не складывались, пока в этом сезоне она не дошла до полуфинала Уимблдона.

Борьба Павлюченковой за Итоговый турнир

Для россиянок US Open уже традиционно считается не слишком успешным турниром. В последний раз кому-то из них удавалось добраться до второй недели ещё в 2018 году, и это была завершившая карьеру Мария Шарапова. В прошлом сезоне выиграть два матча и вовсе удалось только Варваре Грачёвой.

Правда, тогда не была заявлена Анастасия Павлюченкова, которая сейчас будет посеяна под довольно высоким 14-м номером и вплоть до четвёртого круга не должна испытывать серьёзных проблем с соперницами. Для неё успешное выступление в Нью-Йорке особенно важно с точки зрения борьбы за попадание на Итоговый турнир года, где россиянки не играли уже пять лет.

Сейчас в отборочном рейтинге Павлюченкова занимает 11-е место благодаря выходу в финал «Ролан Гаррос». От первой восьмёрки её отделяет чуть больше 300 очков, которые можно заработать выходом в четвертьфинал. В календаре WTA остаётся уже совсем немного крупных турниров, на которых можно будет поправить своё положение, так что олимпийской чемпионке в миксте ни в коем случае не стоит упускать свой шанс, даже несмотря на то, что из-за проблем с визой она сможет приехать в США только в последний момент.

Помимо Павлюченковой проявить себя на US Open может Дарья Касаткина. Нынешний сезон для неё складывается гораздо лучше, чем предыдущие. Она завоевала два титула в начале года, а затем дважды доходила до финалов. Достаточно сказать, что на харде 24-летняя россиянка выиграла 19 матчей — больше побед только у испанок Гарбинье Мугурусы и Сары Соррибес-Тормо, а также у чешки Барборы Крейчиковой. Во время американской серии турниров Касаткина отметилась выходом в финал турнира в Сан-Хосе и четвертьфиналом в Кливленде, что может говорить о её неплохой форме. Но уже в третьем круге US Open ей может достаться очень опасная украинка Элина Свитолина.