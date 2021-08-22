«Будто окончил университет и получил диплом»: Рублёв впервые в карьере победил Медведева и вышел в финал «Мастерса»

Андрей Рублёв оказался сильнее Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати — 2:6, 6:3, 6:3. Победа над соотечественником стала для него первой в карьере. На руку Рублёву сыграло и столкновение второй ракетки мира с камерой, в ходе которого он получил повреждение левого запястья. После этого фаворит не сумел сделать ни одного брейка и уступил в двух сетах подряд. Рублёв же после матча сравнил этот успех с окончанием университета и получением диплома.

Полуфинальный матч «Мастерса» в Цинциннати между Даниилом Медведевым и Андреем Рублёвым можно было с существенными оговорками сравнить с противостоянием Давида и Голиафа.

Пусть разница в классе не столь велика, первый набрал отличный ход и на прошлой неделе выиграл турнир аналогичной категории в Торонто. Теперь же он намеревался во второй раз в карьере одержать победу в США, завоевать юбилейный пятый «Мастерс», а заодно сократить отставание от лидирующего в рейтинге ATP Новака Джоковича. Да и в Цинциннати Даниил катком прошёлся по оппонентам, отдав Маккензи Макдональду, Григору Димитрову и Пабло-Карреньо Бусте суммарно всего 12 геймов.

Рублёв же не только не выиграл ни одного «Мастерса», но и лишь раз смог добраться до финала. К тому же статистика личных встреч с соотечественником была явно не на его стороне. Теннисисты играли друг с другом четыре раза, и во всех случаях Медведев оказывался сильнее. Мало того, Андрей не взял у второй ракетки планеты ни одного сета.

Причём два года назад их пути пересеклись как раз в Цинциннати, и Даниил уверенно взял верх в четвертьфинале (6:2, 6:3), а в итоге получил первый «Мастерс». А в 2021-м россияне сошлись на аналогичной стадии Australian Open, и Медведев также не оставил шансов сопернику — 7:5, 6:3, 6:2.

Впрочем, некоторые верили, что у Рублёва на этот раз есть шансы на победу. Например, такую точку зрения высказал Евгений Кафельников. По мнению олимпийского чемпиона, «по игровым качествам» Андрей превосходит оппонента, но ему нужно поверить в себя и не думать о серии поражений.

Сам теннисист подчеркнул, что ему всегда приятно встретиться с соотечественником, поскольку такие матчи показывают, в чём ещё необходимо прибавлять.

«Как обычно, это будет напоминать шахматную партию — длинные розыгрыши, когда бороться приходится за каждый мяч. Посмотрим, надеюсь, произойдёт что-то интересное», — отметил Рублёв.

Также по теме Четвёртый «Мастерс» в карьере: как Медведев выиграл турнир в Торонто и стал «машиной по созданию мемов» Даниил Медведев в четвёртый раз в карьере выиграл турнир серии «Мастерс». В решающем матче Открытого чемпионата Канады он в двух сетах...

Дополнительной уверенности ему должна была придать и победа на Олимпийских играх в Токио в паре с Анастасией Павлюченковой. Ведь Медведев в Японии дальше четвертьфинала одиночного разряда пройти не сумел и остался без медалей. Пожалуй, это единственное, в чём Андрею удалось превзойти Даниила.

После первого сета мало у кого возникали сомнения, что Рублёв в очередной раз уступит соотечественнику. Медведев практически выключил оппонента из игры. Он идеально приноровился к его подаче и отвечал неприятными ударами из достаточно широких и глубоких позиций.

Как результат: два брейка и уверенный перевес в счёте — 4:1. Вдобавок четвёртый сеяный турнира допускал слишком много невынужденных ошибок и явно нервничал. Показательный эпизод произошёл в пятом гейме, когда он в решающий момент пробил в сетку.

Впрочем, после этого Андрей наконец разозлился и впервые сумел взять подачу соперника. Но это был для него единственный повод для гордости, поскольку продолжения не последовало. Спортсмен даже не смог закрепить успех. Даниил чуть форсировал темп и моментально сделал ещё один брейк, а следом поставил точку — 6:2 и выиграл 13-й сет подряд. В последний раз он уступал ещё Хуберту Хуркачу в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто.

Возможно, Медведев легко довёл бы дело до очередной победы, но на ход игры серьёзно повлиял довольно курьёзный эпизод. В третьем гейме второй партии фаворит, в очередной раз действуя глубоко, на полном ходу врезался в камеру. Она упала, а сам спортсмен получил повреждение левого запястья.

Сначала он поинтересовался, всё ли нормально у оператора, но затем ударил по объективу ногой и начал пререкаться с судьёй. Теннисист посетовал, что организаторы не заботятся о безопасности участников и не убирают камеры с корта, хотя он просил об этом ещё в начале турнира. Наконец, Медведев вовсе пообещал подать в суд.

После окончания гейма ему пришлось обратиться за помощью врача. К счастью, после медицинского тайм-аута Даниил всё-таки продолжил матч. Однако игра уже давалась ему не так легко. Он сам начал регулярно допускать невынужденные помарки. Рублёв, напротив, почувствовал уверенность в себе и чуть изменил свою тактику. Андрей начал активнее атаковать с задней линии, особенно с форхенда.

Сначала соперник ещё держался благодаря великолепной подаче. За всю игру он выполнил восемь эйсов против всего двух у Рублёва. Но переломным стал восьмой гейм, который растянулся почти на 15 минут. Седьмая ракетка планеты не реализовал четыре брейк-пойнта, но с пятой попытки всё же добился своего, а затем и подал на сет — 6:3. Таким образом, Рублёв впервые в карьере выиграл у соотечественника партию.

А тому продолжали мешать болевые ощущения. В заключительном сете он снова вызвал на корт врача. Правда, на этот раз теннисист жаловался уже на ногу и правую руку. До поры оппоненты обменивались выигранными геймами на собственной подаче, но на концовку больше сил и здоровья осталось у Рублёва. К тому же ему удалось поймать кураж. В результате при счёте 3:3 он сделал сразу два брейка и поставил уверенную точку.

Так Андрей одержал долгожданную победу над неудобным соперником, а также во второй раз вышел в финал «Мастерса». Первая попытка получилась неудачной. В апреле уроженец Москвы в решающем противостоянии уступил Стефаносу Циципасу в Монте-Карло. В США же он померится силами с Александром Зверевым, который в трёх сетах оказался сильнее как раз грека.

«Медведев — один из тех игроков, которые не дают шанса атаковать. Но если сил достаточно и подгадать момент, нужно заставлять его бегать. В итоге, я пытался нащупать идеальный момент, чтобы действовать более агрессивно и открывать углы. Теперь у меня больше уверенности в том, что я могу с ним соревноваться. Мне многое ещё нужно улучшить, но это как если бы ты отучился в университете и получил диплом», — заявил россиянин после матча.

В случае успеха в финале Рублёв станет лишь вторым отечественным теннисистом после Медведева, который одержал победу в Цинциннати.