Канадский прорыв: Медведев вышел в финал турнира в Торонто и в пятый раз поборется за титул на «Мастерсе»

Российский теннисист Даниил Медведев в пятый раз за карьеру вышел в финал турниров серии «Мастерс». В решающем матче Открытого чемпионата Канады в Торонто он сыграет с американцем Райли Опелкой. Обладатель второй ракетки мира постарается завоевать свой четвёртый титул на соревнованиях такого уровня и сократить отставание от Новака Джоковича в споре за лидерство в рейтинге ATP.

Теннисный сезон возобновился после Олимпийских игр в Токио, и у российских болельщиков появились первые поводы для радости. Даниил Медведев в пятый раз за карьеру вышел в финал турниров серии «Мастерс». Вторая ракетка мира поборется за титул в Торонто с американцем Райли Опелкой и постарается завоевать трофей, который не достался ему в 2019 году.

После не слишком удачной Олимпиады, на которой Медведев добрался только до четвертьфинала в одиночном разряде, началось одно из самых любимых времён года для россиянина — американская серия турниров. В 2019-м именно турне по США и Канаде дало мощный толчок карьере Медведева, благодаря чему он стал звездой мирового тенниса. В тот год он добрался до финалов на четырёх турнирах подряд — в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и на US Open. До Медведева только Иван Лендл и Андре Агасси не пропускали ни одного матча в Северной Америке на протяжении пяти недель.

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В прошлом сезоне американской серии в её привычном виде не было из-за пандемии COVID-19. В этом году серия началась одновременно с Олимпиадой, и турниры в Атланте и Вашингтоне пропустили большинство игроков первой величины. Собрать приличный состав участников удалось только второму старейшему турниру в мире — Открытому чемпионату Канады, который по очереди делят Торонто и Монреаль.

Правда, на пятый в сезоне «Мастерс» не приехал обладатель первой ракетки мира Новак Джокович. Ещё до своего провала в Токио он отказался участвовать в турнире в Канаде, чтобы, как предполагается, лучше подготовиться к US Open. В Торонто также не оказалось действующего победителя канадского «Мастерса» Рафаэля Надаля, которому Медведев два года назад уступил в финале. В результате именно россиянин получил первый номер посева и, соответственно, стал главным фаворитом в споре за титул.

Медведев начал выступление сразу с 1/16 финала, где его соперником стал хорошо знакомый Александр Бублик из Казахстана (недавно они встречались в первом круге Олимпиады). Матч получился очень непростым для россиянина. Он проиграл первый сет и не мог настроиться на второй, но Медведева выручил дождь — после длительной паузы он почувствовал себя лучше и смог довести встречу до победы. Эта игра запомнилась одним любопытным эпизодом — в третьем сете Даниил пробил смэшем прямо в Бублика и, не дожидаясь окончания фактически выигранного розыгрыша, извинился перед соперником. Судья же за это оштрафовала россиянина на одно очко, чем вызвала его гнев.

Следующий матч — с австралийцем Джеймсом Дакуортом — Медведев выиграл гораздо увереннее, отдав конкуренту лишь шесть геймов. Но в четвертьфинале россиянину снова пришлось проявить характер, чтобы избежать вылета. Он встретился с поляком Хубертом Хуркачем, которому проиграл в четвёртом круге недавнего Уимблдона.

Первый сет начался для россиянина крайне неудачно — у него было 16 невынужденных ошибок, которыми седьмой номер посева сполна воспользовался, чтобы сделать два брейка. Медведев так ни разу и не смог взять подачу соперника, но больше не позволял ему что-то показывать на приёме. В двух следующих партиях теннисисты разыгрывали тай-брейк, и каждый раз победителем выходил российский теннисист. Точку в этом напряжённом матче он поставил 23-м эйсом.

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Зато в следующей игре у Медведева не было особых проблем. В полуфинале он встречался с Джоном Изнером, показывавшим в Торонто невероятную игру на подаче: в четырёх матчах он отдавал соперникам всего лишь три брейка. Но против россиянина это оружие оказалось бесполезным. Медведев выигрывал фантастические 50% очков на приёме и записал на свой счёт каждый второй гейм на подаче Изнера. В итоге матч не продлился дольше часа и закончился победой российского теннисиста со счётом 6:2, 6:2.

«Я сегодня отлично играл. Думаю, что я почти не совершал невынужденных ошибок. На данный момент я действительно доволен своей игрой. Мне всегда нравится играть на турнирах US Open Series. Я всегда чувствую, что с каждым матчем играю всё лучше и лучше. Я действительно счастлив, что всё ещё участвую в турнире в Торонто, это главное», — сказал Медведев после матча.

Соперник по финалу к тому времени уже был известен. Райли Опелка произвёл в своём полуфинале сенсацию и обыграл обладателя третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса из Греции. Благодаря этому Медведев уже немного оторвался от своего преследователя по рейтингу ATP, а в случае четвёртой победы на «Мастерсе» будет выигрывать у Циципаса уже более 2 тыс. очков. Он также сможет сократить отставание от Джоковича менее чем до 1,5 тыс. баллов, что очень пригодится для будущей борьбы за звание первой ракетки мира.