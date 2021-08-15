Канадский прорыв: Медведев вышел в финал турнира в Торонто и в пятый раз поборется за титул на «Мастерсе»
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- © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports
Теннисный сезон возобновился после Олимпийских игр в Токио, и у российских болельщиков появились первые поводы для радости. Даниил Медведев в пятый раз за карьеру вышел в финал турниров серии «Мастерс». Вторая ракетка мира поборется за титул в Торонто с американцем Райли Опелкой и постарается завоевать трофей, который не достался ему в 2019 году.
После не слишком удачной Олимпиады, на которой Медведев добрался только до четвертьфинала в одиночном разряде, началось одно из самых любимых времён года для россиянина — американская серия турниров. В 2019-м именно турне по США и Канаде дало мощный толчок карьере Медведева, благодаря чему он стал звездой мирового тенниса. В тот год он добрался до финалов на четырёх турнирах подряд — в Вашингтоне, Монреале, Цинциннати и на US Open. До Медведева только Иван Лендл и Андре Агасси не пропускали ни одного матча в Северной Америке на протяжении пяти недель.
В прошлом сезоне американской серии в её привычном виде не было из-за пандемии COVID-19. В этом году серия началась одновременно с Олимпиадой, и турниры в Атланте и Вашингтоне пропустили большинство игроков первой величины. Собрать приличный состав участников удалось только второму старейшему турниру в мире — Открытому чемпионату Канады, который по очереди делят Торонто и Монреаль.
Правда, на пятый в сезоне «Мастерс» не приехал обладатель первой ракетки мира Новак Джокович. Ещё до своего провала в Токио он отказался участвовать в турнире в Канаде, чтобы, как предполагается, лучше подготовиться к US Open. В Торонто также не оказалось действующего победителя канадского «Мастерса» Рафаэля Надаля, которому Медведев два года назад уступил в финале. В результате именно россиянин получил первый номер посева и, соответственно, стал главным фаворитом в споре за титул.
Медведев начал выступление сразу с 1/16 финала, где его соперником стал хорошо знакомый Александр Бублик из Казахстана (недавно они встречались в первом круге Олимпиады). Матч получился очень непростым для россиянина. Он проиграл первый сет и не мог настроиться на второй, но Медведева выручил дождь — после длительной паузы он почувствовал себя лучше и смог довести встречу до победы. Эта игра запомнилась одним любопытным эпизодом — в третьем сете Даниил пробил смэшем прямо в Бублика и, не дожидаясь окончания фактически выигранного розыгрыша, извинился перед соперником. Судья же за это оштрафовала россиянина на одно очко, чем вызвала его гнев.
'This is gonna be on Tennis TV, bro!'— Tennis TV (@TennisTV) August 10, 2021
You're not wrong, @DaniilMedwed 😂#NBO21pic.twitter.com/imVXaqI4ec
Следующий матч — с австралийцем Джеймсом Дакуортом — Медведев выиграл гораздо увереннее, отдав конкуренту лишь шесть геймов. Но в четвертьфинале россиянину снова пришлось проявить характер, чтобы избежать вылета. Он встретился с поляком Хубертом Хуркачем, которому проиграл в четвёртом круге недавнего Уимблдона.
Первый сет начался для россиянина крайне неудачно — у него было 16 невынужденных ошибок, которыми седьмой номер посева сполна воспользовался, чтобы сделать два брейка. Медведев так ни разу и не смог взять подачу соперника, но больше не позволял ему что-то показывать на приёме. В двух следующих партиях теннисисты разыгрывали тай-брейк, и каждый раз победителем выходил российский теннисист. Точку в этом напряжённом матче он поставил 23-м эйсом.
Зато в следующей игре у Медведева не было особых проблем. В полуфинале он встречался с Джоном Изнером, показывавшим в Торонто невероятную игру на подаче: в четырёх матчах он отдавал соперникам всего лишь три брейка. Но против россиянина это оружие оказалось бесполезным. Медведев выигрывал фантастические 50% очков на приёме и записал на свой счёт каждый второй гейм на подаче Изнера. В итоге матч не продлился дольше часа и закончился победой российского теннисиста со счётом 6:2, 6:2.
«Я сегодня отлично играл. Думаю, что я почти не совершал невынужденных ошибок. На данный момент я действительно доволен своей игрой. Мне всегда нравится играть на турнирах US Open Series. Я всегда чувствую, что с каждым матчем играю всё лучше и лучше. Я действительно счастлив, что всё ещё участвую в турнире в Торонто, это главное», — сказал Медведев после матча.
Соперник по финалу к тому времени уже был известен. Райли Опелка произвёл в своём полуфинале сенсацию и обыграл обладателя третьей ракетки мира Стефаноса Циципаса из Греции. Благодаря этому Медведев уже немного оторвался от своего преследователя по рейтингу ATP, а в случае четвёртой победы на «Мастерсе» будет выигрывать у Циципаса уже более 2 тыс. очков. Он также сможет сократить отставание от Джоковича менее чем до 1,5 тыс. баллов, что очень пригодится для будущей борьбы за звание первой ракетки мира.