Медведев прокомментировал победу над Хуркачем в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над поляком Хубертом Хуркачем в матче 1/4 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов серии «Мастерс» в Торонто.

«Было очень тяжело. Когда мы проводили матч на «Уимблдоне», у меня было ощущение, что я мог победить раньше, но в итоге выиграл Хуберт. Здесь было наоборот. У Хуркача были шансы, минимум два сета он играл лучше меня. Но это теннис. Такие победы придают уверенность», — цитирует Медведева Tennis TV.

Также российский теннисист прокомментировал объятья с Хуркачем после встречи, во время которых он сказал сопернику: «Ты сегодня был лучше, прости, что я выиграл».

«Мы не то чтобы лучшие друзья, но он один из самых добрых парней на турнире. А я — точно нет. Он даже извинялся за то, что заставил меня ждать перед матчболом несмотря на то, что я сделал эйс», — сказал он.

Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:6 в пользу российского теннисиста.

Ранее сообщалось, что Медведев встретится с Изнером в полуфинале «Мастерса» в Торонто.