Медведев прокомментировал победу над Хуркачем в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто
«Было очень тяжело. Когда мы проводили матч на «Уимблдоне», у меня было ощущение, что я мог победить раньше, но в итоге выиграл Хуберт. Здесь было наоборот. У Хуркача были шансы, минимум два сета он играл лучше меня. Но это теннис. Такие победы придают уверенность», — цитирует Медведева Tennis TV.
Также российский теннисист прокомментировал объятья с Хуркачем после встречи, во время которых он сказал сопернику: «Ты сегодня был лучше, прости, что я выиграл».
«Мы не то чтобы лучшие друзья, но он один из самых добрых парней на турнире. А я — точно нет. Он даже извинялся за то, что заставил меня ждать перед матчболом несмотря на то, что я сделал эйс», — сказал он.
Graceful in victory 🙏— Tennis TV (@TennisTV) August 14, 2021
A lovely moment between @DaniilMedWed & @HubertHurkacz after a thrilling battle!#NBO21pic.twitter.com/cX1yMqKbbw
Встреча продолжалась 2 часа 16 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:6, 7:6 в пользу российского теннисиста.
Ранее сообщалось, что Медведев встретится с Изнером в полуфинале «Мастерса» в Торонто.