Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу турнира в Цинциннати
Как сообщает пресс-служба соревнований, в первом круге Аслан Карацев проведёт матч с хорватом Марином Чиличем, а Карен Хачанов встретится с одним из победителей квалификационного турнира.
Даниил Медведев и Андрей Рублёв пропустят первый круг.
Во втором Медведев сыграет с победителем игры между американцами Брэндоном Накашимой и Маккензи Макдональдом, а Рублёв — с Карацевым, если тот победит Чилича.
Турнир стартует 16 августа.
Ранее сообщалось, что Медведев встретится с Изнером в полуфинале «Мастерс» в Торонто.