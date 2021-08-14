Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу турнира в Цинциннати

Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Цинциннати.

Как сообщает пресс-служба соревнований, в первом круге Аслан Карацев проведёт матч с хорватом Марином Чиличем, а Карен Хачанов встретится с одним из победителей квалификационного турнира.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв пропустят первый круг.

Во втором Медведев сыграет с победителем игры между американцами Брэндоном Накашимой и Маккензи Макдональдом, а Рублёв — с Карацевым, если тот победит Чилича.

Турнир стартует 16 августа.

Ранее сообщалось, что Медведев встретится с Изнером в полуфинале «Мастерс» в Торонто.