Record: Медведев сыграет за команду Европы на теннисном Кубке Лейвера

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев выступит за команду Европы на Кубке Лейвера.

Как сообщает журналист Record Жозе Моргаду в Twitter, россиянин будет включён в команду Европы вместе со швейцарцем Роджером Федерером, немцем Александром Зверевым, австрийцем Домиником Тимом и итальянцем Маттео Берреттини.

У сборной мира на данный момент известны три участника — канадцы Денис Шаповалов, Феликс Оже-Альяссим и аргентинец Диего Шварцман.

Турнир пройдёт в американском Бостоне с 24 по 26 сентября.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Хуркачем в четвертьфинале «Мастерса» в Торонто.