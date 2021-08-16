Четвёртый «Мастерс» в карьере: как Медведев выиграл турнир в Торонто и стал «машиной по созданию мемов»
- Даниил Медведев
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К решающему матчу турнира серии «Мастерс» в Торонто Даниил Медведев подходил явным фаворитом. В полуфинале он не оставил шансов Джону Иснеру (6:2, 6:2), а менее суток спустя ему предстояло встретиться с другим представителем США — 32-й ракеткой планеты Райли Опелкой. До отчётного матча россиянин трижды обыгрывал его и один раз уступил.
Значительное неудобство Медведеву мог доставить рост соперника: 211-сантиметровый Опелка — один из самых высоких теннисистов в ATP-туре. Впрочем, Иснер ненамного ниже его и также полагается на мощные подачи, однако в противостоянии с уроженцем Москвы ему это никак не помогло.
Вот и у Опелки составить конкуренцию россиянину практически не получилось. Да, Райли восемь раз подал навылет, но Медведев с шестью эйсами не сильно уступил ему в данном компоненте, к тому же в предыдущих матчах американец более серьёзно давил соперников на подаче. Во встрече с Ником Кирьосом он 22 раза подал навылет, с Григором Димитровым — 12, с Ллойдом Джорджем Харрисом — 21, с Роберто Баутистой-Агутом — 18, со Стефаносом Циципасом — 17 (т. е. в среднем выходило около 18 за игру).
Медведев же отлично приноровился к теннису оппонента и успешно справлялся с приёмом: он выиграл 34 мяча из 78, а Опелка — лишь 13 из 52.
Проблемы в финале у Даниила возникли лишь во втором гейме на своей подаче, когда он ещё не до конца вошёл в игру. При счёте 2:1 в пользу соперника россиянин уступал 0:40, но представитель США умудрился не реализовать тройной брейк-пойнт и упустил свой шанс.
Больше таких возможностей ему не представилось. В дальнейшем американец заработал лишь один брейк-пойнт, но и им не воспользовался. Россиянин выиграл все семь оставшихся геймов на своей подаче, причём три — под ноль.
Вторая ракетка планеты постоянно напрягал соперника и цеплялся за каждый розыгрыш. После того как он выстоял и спас четвёртый гейм, Медведев взял подачу Райли и сам повёл с брейком. Упускать такое преимущество фаворит не собирался и уверенно дожал противника — 6:4. В третьем и девятом геймах второго сета отечественный теннисист сделал ещё два брейка и взял партию со счётом 6:3. Таким образом, финал затянулся всего на час и 25 минут.
Эта победа на турнире серии «Мастерс» стала для Медведева четвёртой в карьере. При этом в его активе лишь одно поражение в решающем матче. В 2019-м в Монреале Даниил уступил Рафаэлю Надалю — 3:6, 0:6. С тех пор он только побеждал. В том же году Медведеву не было равных в Цинциннати и Шанхае, а в 2020-м — в Париже.
Уроженец Москвы завоевал 12-й титул в карьере (11 из них приходятся на хард) и третий в текущем году. Но ранее ему удалось выиграть лишь два скромных турнира 250 Series на Майорке и в Марселе.
Спустя несколько часов после победы Даниил опубликовал в своём Instagram фото с кубком и подписью с числом 12 и эмоджи трофея. Пресс-служба ATP отреагировала на этот пост, оставив комментарий: «Отличная работа». Любопытно, что в преддверии финала там пошутили над спортсменом, выложив нарезку со смешными моментами с участием второй ракетки планеты, а самого его назвали «машиной по созданию мемов».
Благодаря успеху в Канаде россиянин довёл свою статистику побед и поражений в сезоне-2021 до 37:9 (на харде — 25:4). Показатель 80% побед для него лучший в карьере, пусть пока и промежуточный. Также Медведев стал первым россиянином за 21 год, которому удалось выиграть «Мастерс» в Торонто. В 2000-м это сделал Марат Сафин.
При этом стоит признать, что Медведеву откровенно повезло с сеткой, ведь на своём пути он не встретил ни одного соперника из топ-10 рейтинга ATP. Все оппоненты оказались ему по силам, хотя противостояния с Александром Бубликом и Хубертом Хуркачем и затянулись на три сета.
«Когда-то я о таком и мечтать не мог. Победа на «Мастерсе» казалась невозможным достижением, особенно при участии Новака Джоковича и Рафаэля Надаля. Теперь же я одержал победу в четырёх финалах из пяти — это отличный счёт. Я просто счастлив и хочу достичь большего. Я очень рад, что мне удалось сделать это в Канаде», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
Россиянину удалось сократить отставание от Джоковича в рейтинге до 1493 очков. Ещё больше приблизиться к лидеру Даниил постарается в Цинциннати, где он посеян под первым номером. Это даст ему возможность пропустить стартовый круг. Во втором Медведев сыграет с одним из американских игроков, получивших от организаторов уайлд-кард, а уже в третьем может встретиться с Баутистой-Агутом, которому уступил все три встречи в карьере.
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