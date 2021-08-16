Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сократил отставание от лидера рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серба Новака Джоковича.
Медведев сократил отставание от Джоковича в рейтинге ATP
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Согласно новому рейтингу, опубликованному на официальном сайте ATP, в первой десятке изменений не произошло. Лидировать продолжает Джокович — у него 12 113 очков. Даниил Медведев после своей победы на «Мастерсе» в Торонто набрал 10 620 очков, сократив отставание от серба, но остался на втором месте. Замыкает тройку лидеров грек Стефанос Циципас (8350 очков).

Ещё один россиянин, Андрей Рублёв, сохранил за собой седьмое место, Аслан Карацев потерял одну строчку и опустился на 25-ю позицию. Карен Хачанов спустился на два места — теперь он 30-й.

Ранее сообщалось, что Медведев стал первым за 21 год российским теннисистом, выигравшим «Мастерс» в Канаде.

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