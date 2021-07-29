В МОК отреагировали на конфликт Медведева и чилийского журналиста

Международный олимпийский комитет (МОК) не принял сторону второй ракетки мира Даниила Медведева в его конфликте с чилийским журналистом Себастьяном Намиасом.

«Мы считаем, что и спортсмены, и представители СМИ имеют право на свободу слова, уважая при этом олимпийские ценности», — ответили в МОК на запрос ТАСС.

28 июля Медведев попросил Международную федерацию тенниса отстранить Намиаса, который назвал форму российской команды на Олимпиаде в Токио мошеннической.

Российским спортсменам в связи с санкциями со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) на Олимпийских играх в Токио запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они представляют команду Олимпийского комитета России (ROC, Russian Olympic Committee).

Ранее Тарпищев заявил, что Медведев не сумел набрать оптимальные кондиции к ОИ.