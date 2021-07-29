Тарпищев: Медведев не сумел набрать оптимальные кондиции к ОИ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение второй ракетки мира Даниила Медведева в четвертьфинале олимпийского турнира.

Медведев в четвертьфинале проиграл представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте в двух сетах со счётом 2:6, 6:7.

«Никакого провала не было. Нужно отдать должное сопернику — он очень хорошо сыграл. Дане не хватило времени на подготовку, поскольку он по некоторым объективным причинам пропустил подготовительный сбор. Парень не успел сыграться. Нюансов ему не хватало — если бы первый сет сложнее поиграл, то, наверное, сумел бы вырвать победу. Уровень мирового мужского тенниса такой, что когда какие-то нюансы не используешь, то это ведёт к поражению. Всё зависит от одного-двух-трёх очков. Он не сумел набрать оптимальные кондиции, потому и проиграл. То же самое и про вчерашнее ухудшение самочувствия. Было бы больше времени на подготовку, ничего бы не было», — цитирует Тарпищева Sport24.

Ранее сообщалось, что российская теннисная пара завоюет медаль в миксте на Играх в Токио.