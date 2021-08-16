Медведев — о победе на турнире в Торонто: хочется достичь большего

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев, прокомментировал победу на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто.

«Был момент, когда я о подобном даже не мечтал. Я тогда уже был в топ-100, может, выиграл пару турниров ATP 250, но выйти в четвертьфинал или полуфинал «Мастерса» — особенно с Новаком Джоковичем и Рафой Надалем — казалось недостижимым. Теперь у меня четыре титула в пяти финалах. Я очень рад. Хочется достичь большего и выиграть больше», — сказал Медведев после матча.

В финале турнира россиянин обыграл американца Райлли Опелку со счётом 6:4, 6:3. Для Медведева это четвёртая победа на «Мастерсе» в карьере.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Опелку и выиграл турнир категории «Мастерс» в Торонто.