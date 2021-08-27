Россиянка Калинская не смогла выйти в финал квалификации US Open

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Российская теннисистка Анна Калинская потерпела поражение от гречанки Валентини Грамматикопулу в матче 1/2 финала квалификационного этапа Открытого чемпионата США.
Россиянка Калинская не смогла выйти в финал квалификации US Open
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 2:6 в пользу Грамматикопулу.

Открытый чемпионат состоится с 30 августа по 12 сентября.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова получила визу США и выступит на US Open.

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