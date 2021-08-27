Павлюченкова получила визу США и выступит на US Open

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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сообщила о получении американской визы, благодаря которой сможет принять участие в Открытом чемпионате США.
Павлюченкова получила визу США и выступит на US Open
  • Reuters
  • © Jean-Yves Ahern / USA TODAY Sports

«Случилось чудо, я получила визу США. Спасибо всем за сообщения с поддержкой, это было очень напряжённое время, и стыдно, что спортсменам всё ещё приходится сталкиваться с такой проблемой. В любом случае эта битва за пределами корта окончена, и я наконец еду в Нью-Йорк», — написала Павлюченкова на своей странице в Twitter.

Напомним, что россиянка была вынуждена сняться с турнира в Цинциннати, который проходил с 14 по 22 августа, из-за проблем с получением визы.

Открытый чемпионат состоится с 30 августа по 12 сентября. В матче первого круга Павлюченкова сыграет с Элисон Риске из США.

Ранее сообщалось, что Павлюченкова поднялась на две строчки в рейтинге WTA.

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