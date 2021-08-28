Бывшая первая ракетка мира Беккер включил Медведева в число фаворитов US Open

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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер назвал главных претендентов на победу в Открытом чемпионате США по теннису 2021 года.
Бывшая первая ракетка мира Беккер включил Медведева в число фаворитов US Open
  • Reuters

«Джокович — первая ракетка мира и выиграл уже три турнира «Большого шлема» в этом году. Кто фаворит, если не он? Да, до US Open он не отыграл важные турниры на харде, но он очень опытный игрок и лучше других знает, что делает», — приводит слова Беккера Tennis Head.

Беккер в список фаворитов турнира также включил россиянина Даниила Медведева, Александра Зверева из Германии, грека Стефаноса Циципаса.

«Для меня одно удовольствие наблюдать за Медведевым. Никогда наверняка не знаешь, что он сделает в следующий момент. Я даже не уверен, что он сам предвидит это», — сказал немецкий теннисист.

Ранее сообщалось, что Медведев сохранил за собой вторую строчку в рейтинге ATP.

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