Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP

Россиянин Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Согласно новому рейтингу, опубликованному на официальном сайте ATP, первая тройка осталась без изменений. Во главе списка расположился серб Новак Джокович. На второй строчке — Даниил Медведев. На третьей позиции находится Стефанос Циципас из Греции.

Ещё один россиянин — Андрей Рублёв — сохранил за собой седьмое место, Аслан Карацев поднялся на 24-ю позицию, а Карен Хачанов — на 28-ю.

Ранее сообщалось, что Рублёв проиграл Александру Звереву в финале «Мастерса» в Цинциннати.