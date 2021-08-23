Рублёв проиграл Звереву в финале «Мастерса» в Цинциннати

В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати россиянин Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву.

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу немецкого теннисиста. Матч продолжался 59 минут.

Зверев выиграл 17-й титул АТР в одиночном разряде.

Ранее Зверев поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в финале «Мастерса» в Цинциннати.