Рублёв проиграл Звереву в финале «Мастерса» в Цинциннати
В финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати россиянин Андрей Рублёв проиграл немцу Александру Звереву.
Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу немецкого теннисиста. Матч продолжался 59 минут.
Зверев выиграл 17-й титул АТР в одиночном разряде.
Ранее Зверев поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в финале «Мастерса» в Цинциннати.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»