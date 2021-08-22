Зверев поделился ожиданиями от матча с Рублёвым в финале «Мастерса» в Цинциннати
- Reuters
«Да, Рублёв сейчас играет в лучший теннис в своей жизни. Он обыграл Медведева, который в данный момент находится в невероятной форме. Финальный матч, безусловно, будет сложным, но в то же время и весёлым. Я знаю Андрея с 11 лет. Мы довольно долго были лучшими друзьями. Мне приятно видеть, какой долгий путь мы прошли, как играем вместе самые важные матчи и соревнуемся за величайшие титулы», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.
Финал турнира состоится 23 августа в 23:30 мск.
Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал совет Рублёву, как победить Зверева в Цинциннати.