Тарпищев дал совет Рублёву, как победить Зверева в Цинциннати

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев рассказал, за счёт чего россиянин Андрей Рублёв может переиграть Александра Зверева из Германии в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории «Мастерс» в Цинциннати.

«У Зверева есть преимущество, так как он лучше подаёт. Андрею нужно держать свою подачу, но для этого надо подавать ровно: в процентном отношении по исполнению первой подачи преимущество у Зверева», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Глав ФТР добавил, что Рублёву надо учесть, что после победы на Олимпиаде в Токио Зверев чувствует себя очень уверенно.

Рублёв одержал волевую победу в полуфинале над Даниилом Медведевым в трёх сетах со счётом 2:6, 6:3, 6:3.

Ранее американский журналист Саймон Камберс подверг критике Медведева, который ударил ногой камеру во время матча с Рублёвым.