Победитель Уимблдона Кэш: всё в рамках правил, но Маррей прав

Бывший австралийский теннисист, победитель Уимблдона Пэт Кэш прокомментировал скандал между британцем Энди Марреем и греком Стефаносом Циципасом.

«Всё в рамках правил, но Энди Маррей прав. Я говорил, что перерывы на туалет и тайм-ауты во время травм — как игровое жульничество. Могут ли бегуны, отстающие в марафоне, остановить забег, чтобы отдохнуть? Необходимо серьёзно пересмотреть правила тенниса», — написал он в своём Instagram.

В первом круге турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США встречались Маррей и Циципас. Матч продолжался 4 часа 44 минуты и завершился со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Циципаса.

Ранее Энди Маррей объяснил свои слова о том, что он больше не уважает грека Стефаноса Циципаса.