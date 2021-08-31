Конфликт Маррея с Циципасом и хамство Кирьоса в адрес судьи: как споры вокруг туалетных перерывов омрачили старт US Open

Энди Маррей раскритиковал Стефаноса Циципаса за то, что тот слишком много времени тратит на туалетные перерывы во время матчей. На сторону британца встал Ник Кирьос, который в жёсткой манере осудил поведение грека и попутно нагрубил арбитру. Первый день Открытого чемпионата США по теннису запомнился 200-й победой Даниила Медведева в карьере, успешными выступлениями Андрея Рублёва, Дарьи Касаткиной, Екатерины Александровой и Камиллы Рахимовой, а также рекордными по продолжительности матчами в женском одиночном разряде.

Недовольство Маррея и нахальство Кирьоса

Первый день Открытого чемпионата США по теннису в основном запомнился не яркими поединками, а скандалами. Бенуа Пэр бурно выражал недовольство тем, что некоторые фанаты разговаривали во время розыгрышей, а Слоан Стивенс чуть было не получила штраф за общение со своими тренерами. Но в центре внимания оказались Энди Маррей и Стефанос Циципас — их матч растянулся почти на пять часов. При этом поведение грека вызвало недовольство не только его соперника, но и других спортсменов.

Встреча Маррея и Циципаса получилась напряжённой и богатой на события. Испытывавший в последнее время серьёзные сложности со здоровьем британец на равных противостоял третьей ракетке мира и дважды вёл по сетам. И это несмотря на проблемы с обувью, которые возникли у него по ходу поединка. В концовке второй партии Энди жаловался своей команде, что его кроссовки промокли насквозь от пота, подтверждением чему стал один из розыгрышей. Трёхкратный победитель турниров Большого шлема сыграл мяч у сетки и был готов отразить ответный удар противника, но поскользнулся и упал.

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Наибольшее обсуждение получили регулярные визиты Циципаса в подтрибунное помещение. По ходу встречи он несколько раз брал туалетные перерывы, которые оказывались довольно продолжительными. Это ожидаемо выводило из себя Маррея, апеллировавшего как к главному судье, так и к супервайзеру. В частности, он обвинял Стефаноса в жульничестве, называл позором его поведение, а в одном из эпизодов накричал на соперника. Однако всё это не помогло 34-летнему спортсмену, который в итоге уступил со счётом 6:2, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6, 4:6.

На послематчевой пресс-конференции Маррей признался, что потерял уважение к Циципасу, и выразил мнение, что руководству ATP необходимо бороться с подобными явлениями в теннисе.

«Если этот вопрос волнует людей недостаточно сильно, чтобы что-то менять, — ладно. Я ещё обсужу это с командой, посмотрю, что говорят болельщики, игроки, все остальные. Может быть, я слишком остро реагирую, потому что проиграл матч. Но сейчас мне кажется, что это всё полный бред, с которым нужно бороться, потому что это вредит спорту, мешает телевидению, мешает болельщикам. Для игроков в этом тоже нет ничего хорошего. После матча с одним из лучших теннисистов мира мне приходится говорить не о том, какой он классный, какой он вносит вклад, как здорово для меня было выступить на таком уровне после всего, что со мной произошло за последние четыре года. Нет, мне приходится говорить о туалетных, медицинских и других перерывах. Это фигово. Так быть не должно», — сокрушался Маррей.

В свою очередь, Циципас выразил мнение, что не совершил ничего плохого, и заверил, что готов лично обсудить с Марреем его претензии.

«Если он хочет мне что-то сказать, мы должны обсудить это вдвоём и разобраться, что пошло не так. По-моему, я не нарушал никаких правил. Я играл в рамках дозволенного. Да, нам определённо есть о чем поболтать... Я не знаю, что чувствует мой соперник, когда я с ним играю. (Его чувства. — RT) для меня не в приоритете. Для меня главное, что я играю по правилам и в рамках того, что ATP считает честным», — заявил грек.

Ранее Циципасу уже высказывали претензии относительно того, что он слишком много времени тратит на посещение уборной в перерывах между сетами. Чуть более недели назад недовольство его длительным отсутствием на корте выражал Александр Зверев. Причём олимпийский чемпион Токио предполагал, что грек уходит в подтрибунные помещения, чтобы получать советы от своих тренеров по телефону. Тогда он даже пожаловался на это главному судье, но тот никак не отреагировал на его подозрения.

Возможно, именно эти слова стали причиной того, что на US Open Стефанос носил вещи не в сумке, а в прозрачном пакете. При этом он ожидаемо опроверг все обвинения со стороны немца, заверив, что не занимался ничем подобным во время их встречи на «Мастерсе» в Цинциннати. Собственно, если бы это и было так, то ему это не сильно помогло. Тогда Зверев одержал победу, а впоследствии и завоевал трофей.

После матча первого круга US Open Маррея поддержал его близкий друг Ник Кирьос. Австралиец оставил язвительный комментарий под публикацией в официальном Instagram-аккаунте US Open о победе Циципаса, спросив, сколько раз тот отлучался с площадки. А во время собственной встречи с Роберто Баутистой-Агутом ещё раз высмеял поведение Стефаноса.

Поводом для этого стало замечание со стороны арбитра Карлоса Бернардеса, попросившего Кирьоса класть полотенца в специально отведённые для этого места, а не бросать куда попало. Австралиец заявил, что его работа — выступать для людей, а не ходить туда-сюда за полотенцем. Однако судья поправил его, отметив, что это также является частью игры.

Это вызвало резкую реакцию со стороны Ника, который не только жёстко ответил Бернардесу, но и попутно поиздевался над Циципасом. Он спросил, считаются ли «частью игры» обмен текстовыми сообщениями с тренером и 20-минутные туалетные перерывы.

Быть может, излишняя несдержанность и привела к тому, что Кирьос не просто уступил Баутисте-Агуту, а потерпел самое крупное поражение в карьере на турнирах Большого шлема. Австралиец проиграл со счётом 3:6, 4:6, 0:6 и в четвёртый раз в карьере не смог преодолеть барьер первого круга на US Open. В последний раз подобное случалось с ним в 2017 году, когда он в четырёх партиях оказался слабее Джона Миллмана.

Юбилейная победа Медведева и успех Рублёва

Тем не менее первый день Открытого чемпионата США запомнился и более позитивными событиями. Российские теннисисты в целом удачно стартовали на последнем турнире Большого шлема в сезоне. Даниил Медведев без особых проблем расправился с ветераном тура Ришаром Гаске, не проведя на корте и двух часов. В двух первых партиях 35-летний француз ещё оказывал сопротивление, но в итоге безоговорочно уступил — 4:6, 3:6, 1:6.

Для Медведева эта победа стала 200-й в карьере и 160-й — на харде. Но как признался сам россиянин, ему во многом повезло так быстро разобраться с Гаске. По его словам, он чувствовал себя не лучшим образом и был рад, что не пришлось проводить на корте пять партий. В следующем раунде ему будет противостоять 57-я ракетка мира — немец Доминик Кёпфер. Теннисисты пока лишь раз встречались друг с другом, причём также на US Open. В 2019 году Даниил оказался сильнее в четырёх сетах, а впоследствии дошёл до финала, где уступил Рафаэлю Надалю.

Не испытал особых проблем и Андрей Рублёв, в трёх сетах разобравшийся с Иво Карловичем. Навязать борьбу хорвату не помогли даже 19 подач навылет, восемь из которых пришлись на заключительный отрезок встречи. Россиянин продемонстрировал невероятное хладнокровие, не только отыграв все четыре брейк-пойнта, но также допустив всего восемь невынужденных ошибок. Как итог, заслуженная победа (6:3, 7:6 (7:3), 6:3) и путёвка во второй круг, где его противником станет Педро Мартинес Портеро.

Также с побед стартовали Дарья Касаткина, Екатерина Александрова и Камилла Рахимова, вышедшая на замену снявшейся с турнира Йоханне Конте. Первая не испытала никаких проблем в противостоянии с Цветаной Пиронковой (6:2, 6:1), вторая переиграла Сару Эррани (6:3, 6:2), а третья пусть и не без труда, но сломила сопротивление Кристины Младенович. Россиянка выиграла всего два гейма в первом сете, но затем была сильнее — 2:6, 6:2, 6:3. Поддержать почин соотечественников не смогли Анна Блинкова и Евгений Донской, в 11-й раз подряд проигравший представителю топ-20 рейтинга ATP. На этот раз на его пути встал 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим.

Первый день US Open запомнился и несколькими напряжёнными дуэлями. Помимо матча Маррея и Циципаса, в женском одиночном разряде прошли два триллера, установившие новый рекорд турнира по продолжительности. В параллельных поединках Ребеке Масаровой и Ане Богдан, а также Элисе Мертенс и Ребекка Петерсон потребовалось 3 часа 40 минут для определения победителя.

А 20-летняя американка Алисия Паркс исполнила подачу со скоростью 129 миль в час (207,6 км/ч) в матче с Ольгой Данилович, повторив рекорд Винус Уильямс 14-летней давности. Правда, это не позволило ей добиться первой победы в основной сетке мейджора. Уроженка Сербии взяла верх в двух партиях.