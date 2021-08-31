Маррей обвинил Циципаса в жульничестве во время матча на US Open

Британский теннисист Энди Маррей обвинил грека Стефаноса Циципаса в жульничестве в матче первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

«Он жульничает, а вы ничего с этим не делаете. Мне никогда не требовалось столько времени, чтобы сходить в туалет. Мы можем поговорить об этом после игры, но это важно именно сейчас», — цитирует Маррея «Чемпионат».

Встреча продолжалась 4 часа 44 минуты и завершилась со счётом 2:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Циципаса.

Во втором круге грек сыграет с Адрианом Маннарино из Франции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над французом Ришаром Гаске в матче первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.