Теннисист Доминик Тим назвал Даниила Медведева одним из фаворитов US Open
- Reuters
- © Susan Mullane-USA TODAY Sports
«Кто выиграет титул на US Open, если не Джокович? Медведев. Он дважды играл в финалах «Больших шлемов», я по своему опыту скажу, что каждый такой финал, пускай и проигранный, даёт важный и ценный опыт», — цитирует слова Тима журналист Рави Убха в Twitter.
В первом круге Медведев сыграет с французом Ришаром Гаске.
Ранее сообщалось, что россиянин Карацев потерял одну позицию в рейтинге ATP.