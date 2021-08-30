Теннисист Доминик Тим назвал Даниила Медведева одним из фаворитов US Open

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался о шансах россиянина Даниила Медведева выиграть Открытый чемпионат США.

«Кто выиграет титул на US Open, если не Джокович? Медведев. Он дважды играл в финалах «Больших шлемов», я по своему опыту скажу, что каждый такой финал, пускай и проигранный, даёт важный и ценный опыт», — цитирует слова Тима журналист Рави Убха в Twitter.

В первом круге Медведев сыграет с французом Ришаром Гаске.

Ранее сообщалось, что россиянин Карацев потерял одну позицию в рейтинге ATP.