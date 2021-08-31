Медведев прокомментировал выход во второй круг US Open

Российский теннисист Даниил Медведев отреагировал на победу над французом Ришаром Гаске в матче первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.

«Сегодня было очень жарко. На корте ощущалась сильная влажность. Если судить по счёту, то игра может показаться простой, но мы играли два часа. Первые две партии прошли в очень интенсивной борьбе. Я был не так хорош в физическом плане в третьем сете, поэтому лучше победить в двух сетах перед тем, как начнёшь испытывать сложности», — цитирует Медведева официальный сайт Открытого чемпионата США.

По словам россиянина, у него осталось немало как неприятных, так и хороших воспоминаний о выступлении в США в 2019 году.

«Надеюсь, в этот раз останутся лишь хорошие. Я просто постараюсь одержать как можно больше побед», — сказал он.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3, 6:1 в пользу Медведева.

Во втором круге россиянин сыграет с немцем Домиником Кепфером, победившим Кентена Алиса из Франции.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Евгений Донской потерпел поражение от Феликса Оже-Альяссима из Канады в матче первого круга турнира Большого шлема — Открытого чемпионата США.