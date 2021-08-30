Донской уступил Оже-Альяссиму в первом круге US Open
Россиянин Евгений Донской проиграл представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.
- Reuters
- © Jerry Lai-USA TODAY Sports
Встреча завершилась победой канадца со счётом 7:6, 3:6, 7:6, 7:6. Матч продолжался 4 часа 2 минуты.
Во втором круге турнира соперником канадца станет испанец Бернабе Сапата Миральес.
Ранее Рублёв обыграл Карловича и вышел во второй круг US Open.
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