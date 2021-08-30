Донской уступил Оже-Альяссиму в первом круге US Open

Россиянин Евгений Донской проиграл представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча завершилась победой канадца со счётом 7:6, 3:6, 7:6, 7:6. Матч продолжался 4 часа 2 минуты.

Во втором круге турнира соперником канадца станет испанец Бернабе Сапата Миральес.

Ранее Рублёв обыграл Карловича и вышел во второй круг US Open.