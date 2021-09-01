Зверев: Циципас сыграет отлично на US Open, если не отправится на Луну в туалет

Немецкий теннисист Александр Зверев высказал мнение о фаворитах Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.

«Джокович является главным фаворитом. Медведев также в отличной форме. Циципас может сыграть отлично, если не отправится на Луну в туалет. Я должен был это сказать, извините», — цитирует Зверева France24.

В первом круге Открытого чемпионата США Зверев переиграл американца Сэма Куэрри со счётом 6:4, 7:5, 6:2.

В следующем раунде немец встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поведение зрителей на матче первого круга US Open.