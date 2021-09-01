Джокович — о скандировании болельщиков: думал, они просто ухают

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Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал поведение зрителей на матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису с датчанином Хольгером Руне.
Джокович — о скандировании болельщиков: думал, они просто ухают
  • Reuters
  • © Geoff Burke-USA TODAY Sports

«Я даже не расслышал, что именно кричали зрители. Думал, они просто ухают. Я даже не знаю. Это неидеальная атмосфера, но я уже играл в таких условиях, знаю, как надо справляться», — цитирует Джоковича официальный сайт US Open. 

Во втором сете зрители стали скандировать фамилию Руне. 

34-летний Джокович в первом круге встречался с 18-летним датчанином Хольгером Руне, который занимает 145-е место в рейтинге ATP. Матч продолжался 2 часа 16 минут и завершился победой Джоковича со счётом 6:1, 6:7, 6:2, 6:1.  

Ранее сообщалось, что во втором круге Открытого чемпионата США серб встретится с Таллоном Грикспором из Нидерландов. 

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