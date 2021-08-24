«Мы бились и грызлись — это главное»: что говорили после выхода сборной РФ в плей-офф домашнего ЧМ по пляжному футболу

Сборная России в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу с Японией сыграла лучше, чем могла. Такое мнение после разгрома соперника (7:1) выразил главный тренер команды Михаил Лихачёв. По его словам, будучи хозяевами турнира, россияне не имели права так рано покидать его розыгрыш. В свою очередь, автор хет-трика Артур Папоротный назвал неповторимой атмосферу на стадионе в Москве. Капитан сборной Антон Шкарин предположил, что японцы не сильно сопротивлялись, чтобы избежать встречи с Испанией в четвертьфинале, а Борис Никоноров порадовался голу вратаря Максима Чужкова.

«Мы не имели права так вылетать с домашнего турнира»

После разгрома Японии и выхода в четвертьфинал домашнего чемпионата мира по пляжному футболу игроки сборной России пребывали в прекрасном настроении. Они с удовольствием отвечали на вопросы журналистов и много шутили. Чувствовалось, что, решив задачу, игроки испытали огромное облегчение, ведь перед матчем последнего тура группового этапа российская команда оказалась буквально на краю пропасти. В случае поражения она пропускала вперёд Парагвай и оставалась за бортом плей-офф. Такой результат был бы воспринят как настоящий провал. Вот и главный тренер коллектива Михаил Лихачёв отметил, что допустить этого было нельзя.

«Исходя из турнирной ситуации, мы оказались прижаты к стенке. Если бы сборная России проиграла, она бы вылетела с домашнего ЧМ. Уж точно не хотелось делать это на стадии группового этапа. Решили задачу, и теперь все наши мысли о четвертьфинале. Сегодня я доволен абсолютно всем. Спасибо команде и всем ребятам за отличный футбол. По игре можно сказать, что многое получилось. Но я ещё раз повторяю: мы не имели права так вылетать с домашнего турнира. Нужна была только победа. К счастью, ребята сыграли даже лучше, чем могли», — подчеркнул специалист.

В первом раунде плей-офф хозяевам турнира предстоит сыграть с Испанией. Соперники прекрасно знакомы и регулярно встречаются в рамках различных турниров. В последний раз их пути пересеклись в Евролиге два месяца назад, и Россия одержала победу в дополнительное время — 6:5. Лихачёв же провёл параллели с матчем 1/8 финала ЧМ-2018 по футболу, в котором подопечные Станислава Черчесова одержали победу над сборной этой страны.

«Это всегда фантастическая вывеска. Будем ждать поединка с трепетом. У испанцев очень классная и сильная команда. Они и здесь это доказали. На мой взгляд, соперник находится в отличной форме. Но чемпионат мира в России — в Москве. Встреча Россия — Испания. Вам это ничего не напоминает?» — добавил тренер.

Пару слов наставник сказал и о состоянии отдельных игроков. В частности, он не стал раскрывать секрет, почему основной вратарь Максим Чужков на этот раз провёл на площадке значительно больше времени, чем в предыдущих встречах, и рассказал о состоянии Дмитрия Шишина.

«Сегодня он сыграл очень полезно для команды. В принципе, мы закладывались на то, что Дмитрий должен выйти на площадку в последнем туре. К сожалению, в конце третьего периода он получил небольшое повреждение. Надеюсь, отделается ушибом», — объяснил Лихачёв.

«Подозреваю, японцы не особенно сопротивлялись»

Любопытно, что Шишин — лучший бомбардир в истории сборной — на ЧМ-2021 пока не забил ни одного мяча. Зато защитник Артур Папоротный отличился трижды, забив все мячи в матче с японцами. В беседе с представителями СМИ футболист даже не смог вспомнить, когда последний раз оформлял хет-трик.

«За клуб, возможно, и забивал по три мяча за матч на каких-то городских соревнованиях. Но, честно говоря, даже не получается освежить это в памяти», — признался спортсмен.

Чемпион мира больше говорил не о своих голах, а о великолепной атмосфере в коллективе. По его словам, в матче с Японией на песке была настоящая команда, в которой каждый был готов биться друг за друга.

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«Есть моменты, над которыми нужно работать, но тренерский штаб сделает поправки. А так, конечно, всё очень приятно. Сегодня прямо чувствовался командный дух. Все выходили биться друг за друга как одна семья, были единым кулаком. Не ощущалось деления на старых и молодых, опытных и неопытных. Такое очень нравится. Мы бились и грызлись — это самое главное. Когда есть коллектив, и голы придут, и победы», — порадовался Папоротный.

Отдельно защитник отметил великолепную поддержку болельщиков. Он заявил, что ранее сталкивался с подобной атмосферой только в Италии, но местные любители футбола всё равно уступают россиянам: «Иногда казалось, что на трибунах собрались не 2,5 тыс. человек, а как минимум 25 тыс. Они гнали сборную вперёд».

Что касается предстоящей встречи с Испанией, то автор хет-трика назвал соперника сильной командой, но рассказал, как можно его переиграть.

«Нужно так же выходить на площадку и с первых минут душить, вгрызаться в них. Нельзя позволять им поднимать голову. Испанцы это не любят. Им по нраву более вальяжный футбол. Поэтому будем биться», — пообещал защитник.

К слову, разгром Японии начался с автогола капитана и играющего главного тренера соперников Озу Морейры уже на девятой секунде. Он срезал мяч в свои ворота после неудачного удара Антона Шкарина. После финального свистка рекордсмен по количеству игр за сборную признал: россиянам в этот вечер благоволила фортуна.

«В прошлой игре (вы видели сами) у нас ничего не залетало. Зато сегодня забивали на любой вкус. Такое случается в пляжном футболе. В один день тебе может жутко не везти, зато в другой мячи будут оказываться в воротах после каждого удара. У японцев как раз не пошло. А мы раскрепостились и вдобавок быстро открыли счёт. Я с первых минут был уверен, что победа останется за нами», — признался ветеран сборной.

Вместе с тем он заверил, что на игры с Парагваем и США настрой у российского коллектива тоже был запредельный, но в матче с Японией у команды получалось абсолютно всё.

«Плюс нас гнали вперёд болельщики. Но в целом вы абсолютно правы: настой оказался сумасшедший. Нам некуда было отступать. До дополнительного времени или пенальти дело доводить не хотелось», — добавил Шкарин.

Он также предположил, что слабая игра японцев может быть связана с желанием выбрать себе более удобного соперника по четвертьфиналу. Ведь сборная, занявшая в квартете А второе место, попадала на Таити, а не на Испанию.

«Они мало что показали и как-то растерялись. Подозреваю, не особенно сопротивлялись... Сопернику не нужно было убиваться, поэтому, возможно, они не продемонстрировали весь свой потенциал. С другой стороны, тот же Озу Морейра почти не уходил на замену. Будь я тренером, снял бы его. Поэтому Япония тоже хотела победить. Просто они наткнулись на нашу слаженную оборону, где все бились друг за друга», — объяснил защитник.

В результате с Испанией придётся играть России. Старожил коллектива ждёт яркую обоюдоострую встречу.

«Хорошая команда. Мы прекрасно друг друга знаем. Последний матч с ними провели в Евролиге. Уступали 0:3, но сумели совершить камбэк. Уверен, нас ждёт атакующий футбол. Никто не станет отсиживаться в обороне. Всё-таки и Россия, и Испания больше действуют первым номером. Собираемся показать классную игру», — заявил Шкарин.

«Главное, не допускать эйфории — ничего пока не сделано»

Наконец, Борис Никоноров объяснил, почему подопечные Лихачёва не выглядели столь же ярко в предыдущих матчах группового этапа. По его мнению, хозяева турнира и не обязаны были громить США и Парагвай.

«В первой встрече — с американцами — сказалось небольшое волнение ребят. Во второй, с Парагваем, уже добавили и ещё в стартовом периоде могли создать серьёзный задел, но не реализовали уйму моментов. В итоге довели до напряжённой концовки. Тем не менее на характере, воле и русском духе вырывали победу. Сегодня сыграли в свою силу. Именно таков наш потенциал. Мало того, считаю, можем прибавить ещё. Главное, не допускать эйфории — ничего пока не сделано. Впереди самое интересное. О групповом этапе надо забыть. Если сейчас начать думать, что мы в порядке, это может сыграть злую шутку», — подчеркнул игрок.

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Он также признался, что на старте мундиаля показывать свой класс команде мешали излишние эмоции, связанные с игрой перед большой аудиторией.

«Болельщики однозначно гонят вперёд. Думаю, такой ажиотаж в первом матче даже сыграл с нами злую шутку. Мы успели отвыкнуть от заполненных трибун, ведь полтора года играли на пустых стадионах. И тут такая фантастическая арена, которую построили специально к ЧМ, и наши родные болельщики. Они лучшие в мире. Стараемся и играем для них», — отметил Никоноров.

Он поставил точку в противостоянии с Японией, отличившись за 18 секунд до финального свистка. Таким образом, он пока забивает в каждом матче турнира. Впрочем, спортсмен выделил гол вратаря Максима Чужкова в начале второго периода.

«Красавчик! Решился на удар и забил. В принципе, он часто бьёт по чужим воротам и даже отмечается голами. Но сегодня он приложился с левой ноги. Да, Максиму повезло с рикошетом, но в пляжном футболе подобное случается. А сколько нам не везло с этими кочками... Да и я сколько раз уже во время турнира попадал в перекладину. Ничего страшного. Такие моменты необходимо перебарывать», — добавил Никоноров.

Наконец, он не увидел ничего страшного в том, что в четвертьфинале России придётся сойтись с Испанией. По мнению форварда, сборная Таити не менее опасна, поскольку на групповом этапе она как раз обыграла испанцев — 12:8.

«Слабых команд здесь просто нет. Нам без разницы, с кем играть. Испания так Испания. Настраиваться будем на любой коллектив», — подытожил спортсмен.