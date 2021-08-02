Выступления Аблязина, заезд Шмелёвой и Войновой и стрельба Каменского: за кем из россиян следить в 10-й день Игр

В десятый соревновательный день Олимпийских игр в Токио гимнасты Денис Аблязин, Никита Нагорный, Ангелина Мельникова и Виктория Листунова сразятся за медали на отдельных снарядах. Велосипедистки Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова постараются одержать победу на треке в командном спринте. Сергей Каменский поборется за золото в стрельбе из винтовки из трёх положений. А волейболистки и гандболистки проведут последние матчи в рамках группового этапа.

В спортивной гимнастике в понедельник продолжатся соревнования на отдельных снарядах. В трёх финалах примут участие сразу четверо россиян: Денис Аблязин, Никита Нагорный, Ангелина Мельникова и Виктория Листунова. Все они при благоприятном стечении обстоятельств способны завоевать медали.

Особенно хорошие шансы на награды у отечественных спортсменов в опорном прыжке. В этом виде Аблязин дважды выигрывал серебро ОИ. В 2012-м он уступил только Ян Хак Сону, а в 2016-м — Ли Сегвану. Теперь Денис может, наконец, подняться на высшую ступень пьедестала почёта. Если же он в третий раз подряд возьмёт олимпийскую медаль на данном снаряде, то повторит уникальное достижение Николая Андрианова.

Что касается Нагорного, то он вовсе является действующим чемпионом мира в опорном прыжке. К тому же Никита будет гореть желанием реабилитироваться за неудачу в вольных упражнениях, где он занял только седьмое место.

Опытный Аблязин также выступит на любимых кольцах, на которых в Рио-де-Жанейро взял бронзу. В Токио уроженец Пензы вновь попытается бросить вызов непобедимому Элефтериосу Петруниасу, который в Бразилии стал олимпийским чемпионом. Также в его активе три победы на ЧМ и пять — на ЧЕ.

У женщин в вольных упражнениях выступят Листунова и Мельникова. Последняя, как и Нагорный, постарается завоевать вторую личную медаль ОИ в Японии, тем более в данном виде она является действующим бронзовым призёром первенства планеты. А её 16-летняя соотечественница имеет возможность приятно удивить болельщиков. При этом в квалификации она заняла шестую строчку и оставила позади подругу по сборной.

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Продолжатся в понедельник соревнования и в командных видах. В частности, последние матчи в рамках группового этапа проведут российские волейболистки и гандболистки. Первые померятся силами с Турцией, которая располагается лишь на четвёртом месте в группе. Отечественный коллектив же ещё имеет возможность выбиться в лидеры. Для этого нужно одерживать победу и надеяться на осечку Италии в противостоянии с США. А вот в случае поражения подопечные Серджио Бусато рискуют опуститься на четвёртое и получить в соперницы по плей-офф сильную Бразилию.

Гандболистки выше второго места не поднимутся, а вот упасть ниже могут в случае поражения от Испании. Но даже ничья устроит отечественный коллектив, которому в таком случае в четвертьфинале не придётся встречаться с двукратными олимпийскими чемпионками норвежками или действующими чемпионками мира голландками.

В пляжном волейболе первые встречи в плей-офф проведут сразу две российские пары: Илья Лешуков / Константин Семёнов и Вячеслав Красильников / Олег Стояновский. Первые проэкзаменуют чилийцев Марко Грималту / Эстебана Грималту, а вторые — испанцев Пабло Эрреру / Адриана Гавира.

С одной стороны, на бумаге оба отечественных дуэта являются фаворитами. С другой, им стоит не забывать об осечке Надежды Макрогузовой и Светланы Холоминой уже в 1/8 финала, которые в воскресенье неожиданно уступили представительницам Латвии Анастасии Кравченоке и Тине Граудиной и завершили выступление.

На старте недели россияне вполне могут завоевать медаль и в велоспорте. Речь о командном спринте на треке. На ОИ в Рио-де-Жанейро Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова дотянулись до серебра, пропустив вперёд лишь китаянок Гун Цзиньцзе и Чжун Тяньши. С тех пор они стали только сильнее: выиграли ЧМ-2017, Европейские игры и трижды — ЧЕ. Осталось занять первое место на Олимпиаде.

Правда, на велотреке давно не проводились крупные международные соревнования, чтобы оценить, как готов отечественный дуэт. В июне в Белоруссии должно было состояться первенство континента, но его перенесли. При этом в велоспорте Россия не завоёвывала золото ОИ с 2004-го.

В греко-римской борьбе Сергей Емелин и Сергей Семёнов, потерпевшие накануне поражения в четвертьфинале, продолжат поход за бронзовыми наградами. Также возьмёт старт на турнире в весовой категории до 77 кг чемпион мира-2018 Александр Чехиркин. Уроженец Ростова-на-Дону лишь в 35 лет попал на первые ОИ в карьере и постарается сходу завоевать медаль. Судя по турнирной сетке, дебютант вполне способен как минимум выйти в финал.

То же касается Мусы Евлоева, выступающего в категории до 97 кг. 28-летний атлет приехал в Токио в ранге «фаворита номер один», ведь он одновременно является действующим чемпионом мира и Европы.

В вольной борьбе выступит молодая звёздочка 22-летняя Ханум Велиева. В 2019-м она сенсационно выиграла ЧЕ, а в 2021-м — потерпела поражение только в решающей схватке. При это она ещё ни разу не выступала на ЧМ. И как раз в 1/8 финала Велиеву ждёт встреча с серебряным призёром ЧМ-2018 канадкой Даниэль Лаппаж.

В стрельбе в понедельник разыграют сразу два комплекта медалей у мужчин — в скоростном пистолете с 25 метров и стрельбе из винтовки с трёх положений с 50 м. В последнем виде все шансы на награду имеет Сергей Каменский, который в Рио-де-Жанейро взял серебро. Причём тогда ему самой малости не хватило для победы. Вдобавок он является обладателем олимпийского рекорда в квалификации (1184) в данной дисциплине.

А вот Леониду Екимову пробиться в финал в скоростном пистолете будет сложно, ведь после первого дня квалификации он занимает только десятое место.

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Также в нескольких видах пройдёт квалификация с участием россиян. В лёгкой атлетике за выход в финал поборются метатель молота Валерий Пронкин и прыгунья с шестом, действующая чемпионка мира, Анжелика Сидорова. Оба не только обязаны проходить дальше, но и могут побороться за победу.

Никита Шлейхер и Евгений Кузнецов в прыжках в воду с трёхметрового трамплина постараются реабилитироваться за провал в паре. Для того, чтобы пробиться в полуфинал, им достаточно попасть в топ-18.

В гребле состоятся отборочные заплывы сразу в четырёх видах. В байдарке-одиночке на 200 м примут участие Светлана Черниговская и Наталья Подольская. В каноэ-двойке на 1000 м — Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь. В байдарке-одиночке на 1000 м — Максим Спесивцев и Роман Аношкин. А в байдарке-двойке на 500 м — Кира Степанова и Варвара Баранова. По идее, все имеют хорошие шансы на выход в следующий этап.