Зверев поделился эмоциями от завоевания олимпийского золота

Пятая ракетка мира, немец Александр Зверев, поделился эмоциями от победы на олимпийском турнире в одиночном разряде.

«Эта победа намного ценнее, чем что-либо ещё в спорте, и особенно в теннисе. Это невероятное чувство, которое я сейчас испытываю. Нет ничего лучше, чем играть не только за себя, а и за свою страну. Олимпийские игры — это крупнейшее спортивное событие в мире. Раньше все теннисные эксперты и бывшие игроки считали других парней лучше, чем я. Сейчас же у меня 16 побед на турнирах, четыре победы на «Мастерсах», финал ATP и золотая медаль Олимпиады», — цитирует слова Зверева пресс-служба ITF.

В финале олимпийского турнира немец обыграл россиянина Карена Хачанова в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Ранее Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.