Зверев поделился эмоциями от завоевания олимпийского золота
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«Эта победа намного ценнее, чем что-либо ещё в спорте, и особенно в теннисе. Это невероятное чувство, которое я сейчас испытываю. Нет ничего лучше, чем играть не только за себя, а и за свою страну. Олимпийские игры — это крупнейшее спортивное событие в мире. Раньше все теннисные эксперты и бывшие игроки считали других парней лучше, чем я. Сейчас же у меня 16 побед на турнирах, четыре победы на «Мастерсах», финал ATP и золотая медаль Олимпиады», — цитирует слова Зверева пресс-служба ITF.
В финале олимпийского турнира немец обыграл россиянина Карена Хачанова в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.
Ранее Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.