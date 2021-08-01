Зверев поделился эмоциями от завоевания олимпийского золота

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Пятая ракетка мира, немец Александр Зверев, поделился эмоциями от победы на олимпийском турнире в одиночном разряде.
Зверев поделился эмоциями от завоевания олимпийского золота
  • Reuters

«Эта победа намного ценнее, чем что-либо ещё в спорте, и особенно в теннисе. Это невероятное чувство, которое я сейчас испытываю. Нет ничего лучше, чем играть не только за себя, а и за свою страну. Олимпийские игры — это крупнейшее спортивное событие в мире. Раньше все теннисные эксперты и бывшие игроки считали других парней лучше, чем я. Сейчас же у меня 16 побед на турнирах, четыре победы на «Мастерсах», финал ATP и золотая медаль Олимпиады», — цитирует слова Зверева пресс-служба ITF.

В финале олимпийского турнира немец обыграл россиянина Карена Хачанова в двух сетах со счетом 6:3, 6:1.

Ранее Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио.

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