Хачанов поблагодарил болельщиков за поддержку на Олимпиаде в Токио

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги своего выступления на Олимпийских играх в Токио и поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Для меня большая гордость участвовать в Олимпийских играх впервые в моей жизни. Всю неделю я бился за свою страну, семью и команду. Сделал всё, что мог. Конечно, тот факт, что я был так близок к золоту, оставляет свой болезненный отпечаток в моей душе. Но, несмотря на это, я горжусь тем, что смог дойти до самого финала, принеся в зачёт своей страны ещё одну серебряную медаль. Спасибо всем, кто верил в меня и поддерживал всю неделю», — гласит подпись под постом Хачанова в Instagram.

1 августа россиянин в двух сетах проиграл немцу Александру Звереву (3:6, 1:6) в финале одиночного разряда на Олимпиаде в Токио.

Ранее Хачанов заявил, что Зверев в финале ОИ был гораздо лучше него.