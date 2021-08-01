Хачанов: Зверев сегодня был гораздо лучше меня

Короткая ссылка
Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от немца Александра Зверева в финале мужского олимпийского турнира в Токио.
Хачанов: Зверев сегодня был гораздо лучше меня
  • Reuters

«Мой оппонент был сегодня очень хорош. У меня был обычный план на игру. Конечно же, я настраивался на финал Олимпиады должным образом. Для меня Игры — очень важный турнир, как турнир Большого шлема. Но Зверев сегодня просто был гораздо лучше. От начала и до самого конца он сыграл удивительный матч. До этого я не мог и мечтать, чтобы выиграть серебро Олимпиады. Естественно, что мне хотелось завоевать золото. И потому я попытаюсь выиграть его на следующих Играх», — сказал Хачанов после матча.

Россиянин уступил представителю Германии в двух сетах со счётом 3:6, 1:6.

Ранее Хачанов признался, что ему невыносимо терпеть негатив вокруг российских атлетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить