Хачанов признался, что ему невыносимо терпеть негатив вокруг российских атлетов

Серебряный призёр Игр в Токио россиянин Карен Хачанов признался, что ему очень неприятно слышать негатив в адрес российских спортсменов.

«Я чистый спортсмен, и мне неприятно, что в других видах говорят про допинг у нас. У меня лично был рекорд — сдал 36 или 38 допинг-проб в 2018 году. Я чист, и скрывать мне нечего. Весь негатив, который складывается вокруг российских атлетов, — это обидно. Но надеюсь, что скоро всё поменяется, потому что это невыносимо», — приводит слова Хачанова ТАСС.

Согласно решению CAS по спору между WADA и РУСАДА, сборные России в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под своим флагом, но при этом у них будет возможность наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны. На Играх в Токио россияне представляют сборную Олимпийского комитета России.

Ранее глава МОК заявил, что спортсмены из России имеют полное право выступать на Играх в Токио.