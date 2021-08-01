Позднякова призналась, что молодой человек называет её наивной

Двукратная чемпионка Олимпийских игр в Токио рапиристка София Позднякова рассказала о своём характере.

«В своей жизни очень мало встречалась с людьми, которые были настроены ко мне враждебно. Насколько возможно, стараюсь избегать конфликтов. Наверное, за всю жизнь у меня их и не было. Мой молодой человек говорит: «Ты иногда такая по-детски наивная. Как ребёнок». Но ведь это же прекрасно, когда ты ко всем тепло относишься. Думаю, это коррелируется с моей верой в Бога. В заповедях сказано: «Возлюби ближнего своего». Стараюсь искренне быть открытой со всеми, всех любить, насколько это возможно», — сказала Позднякова в интервью RT.

Позднякова состоит в отношениях с российским фехтовальщиком Константином Лопуховым.

Ранее Позднякова рассказала, как ей удаётся сохранять дружеские отношения с Великой.