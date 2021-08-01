Позднякова рассказала, как ей удаётся сохранять дружеские отношения с Великой

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Российская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова рассказала, как ей удаётся сохранять дружеские отношения с Софьей Великой, несмотря на конкуренцию.
Позднякова рассказала, как ей удаётся сохранять дружеские отношения с Великой
  • Reuters

«Не чувствую большой конкуренции у нас в команде. Наверное, нужно уметь разделять спорт и то, что происходит за пределами дорожки. Это сложно, но возможно. Да, у кого-то есть личная неприязнь, обиды. Например, когда были маленькими, то после поражений обижались, переставали общаться с соперницами», — рассказала Позднякова RT.

Она отметила, что у неё не было подобных ситуаций, но наслышана о таких ситуациях от своих подруг.

«Лично я очень люблю команду — спортсменок сборной и спарринг-партнёрш, которые помогали нам готовиться к Олимпиаде. У нас замечательные отношения в коллективе. Никто не строит козни, не сплетничает. Да, на дорожке нет друзей. Но как только мы снимаем маски… Например, мы с Соней улыбались друг другу — что до боя, что после», — добавила спортсменка.

Ранее Позднякова призналась, сколько медалей мечтала в детстве выиграть на Олимпиаде.

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