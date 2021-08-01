Позднякова призналась, сколько медалей мечтала в детстве выиграть на Олимпиаде

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Российская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова рассказала о своих детских олимпийских мечтах.
Позднякова призналась, сколько медалей мечтала в детстве выиграть на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Когда была маленькой, постоянно транслировала, что папа такой великий, четырёхкратный, а я хочу пять раз выиграть золото Олимпиады. Быть лучше, сильнее, выше. Но в один момент мы разговаривали с мамой и она сказала: «Соня, понимаешь, ты же другой человек. Во-первых, ты девушка. Во-вторых, ты занимаешься фехтованием в другое время». Беседа вышла довольно долгой, и в итоге я поняла, что спортсмен — личность, индивидуальность, у каждого свой путь. И у меня тоже. Со временем постаралась абстрагироваться от того, что у папы столько регалий, наград. Но для этого потребовалось очень много времени. Осознание ситуации пришло ко мне три-четыре года назад», — рассказала Позднякова RT.

Она отметила, что перед Играми в Токио не ставила себе задачу во что бы то ни стало стать олимпийской чемпионкой.

«У меня были абсолютно другие мысли. Год назад вышла замуж, приоритеты поменялись. Сейчас для меня на первом месте семья», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Поздняков эмоционально высказался о второй победе дочери на ОИ в фехтовании.

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