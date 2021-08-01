Поздняков эмоционально высказался о второй победе дочери на ОИ в фехтовании

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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков эмоционально отреагировал на золото своего дочери Софии Поздняковой в командном фехтовании на саблях на Олимпийских играх в Токио.

«Мои дочери как-то космически быстро стали взрослыми и самостоятельными. Подумал об этом вскользь, взглянув на фото, на котором совсем ещё маленькая Соня беззаботно улыбается миру вокруг неё. Сегодня, после Олимпийского финала было сделано много совсем других кадров — с медалями, с подругами по команде, с тренерами. Неизменными остались Сонина улыбка и мир вокруг неё. Мир, который как будто улыбнулся ей в ответ», — написал Поздняков в Instagram.

Он отметил, что София прошла большой путь до звания олимпийской чемпионки и нет большего счастья, чем радость тех, кого искренне любишь. По его словам, в день командной победы он увидел дочь абсолютно счастливой, но спокойной и уверенной в себе, а это значит, что, скорее всего, пройденный путь был правильным.

«И это огромная радость. Благодарю за неё ещё раз и Софью Великую, и Олю Никитину, и Свету Шевелеву, и тренеров. Без вас не было бы этой золотой команды. А, значит, и фотографий, где так счастлива моя дочь. С победой, чемпионки! И в добавление: кто-то говорит, что у нас с дочерью шесть Олимпийских золотых медалей на двоих, но на самом деле у нас счёт — 4:2. При всей моей радости за Соню, понимаю, что её амбиций и упорство ничем не остановить, и поволноваться ещё придётся», — подчеркнул Поздняков.

Он считает, что дальше будет ещё множество интересных событий, а дочь ещё постарается обойти его.

София стала двукратной чемпионкой Токио-2020. Помимо золота в командном турнире она также выиграла индивидуальные соревнования.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил отечественных саблисток с победой в командном турнире Олимпийских игр.

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