Путин поздравил российских саблисток с победой в командном турнире Олимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин поздравил отечественных саблисток с победой в командном турнире Олимпийских игр, которые проходят в Токио.

«От души поздравляю вас, а также весь тренерский состав с красивой и убедительной победой в командных соревнованиях по фехтованию на саблях в Токио. Вы достойно выступили, продемонстрировав отличную подготовку, твёрдый настрой на успех, своё мастерство и сосредоточенность на итоговом результате. Заслуженно завоевали впечатляющее количество наград наивысшей пробы. Вы своими яркими, зрелищными и отточенными выступлениями вновь подтвердили безусловное лидерство российской школы фехтования. Я желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых свершений», — гласит заявление президента страны, опубликованное на сайте Кремля.

В финале командного турнира россиянки обыграли команду Франции (45:41). В составе сборной России выступали Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Ранее Поздняков рассказал, кому была показана жёлтая карточка в финале женского командного турнира саблисток на ОИ.